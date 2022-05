https://cz.sputniknews.com/20220503/ukrajinsky-velvyslanec-v-nemecku-nazval-scholze-urazenym-jatrovym-salamem-18255506.html

Ukrajinský velvyslanec v Německu nazval Scholze „uraženým játrovým salámem“

Ukrajinský velvyslanec v Německu nazval Scholze „uraženým játrovým salámem“

Ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk nazval německého kancléře Scholze „uraženým játrovým salámem“ kvůli jeho odmítnutí navštívit Kyjev, píše... 03.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-03T14:55+0200

2022-05-03T14:55+0200

2022-05-03T14:55+0200

svět

olaf scholz

salám

ukrajina

německo

velvyslanec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/17577498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6ba52a4cc0cdf3218b1b59d4ab1cf916.jpg

Kancléř už dříve řekl, že do Kyjeva nepojede poté, co byla návštěva zamítnuta německému prezidentovi Steinmeierovi.Scholz označil odmítnutí přijmout německého prezidenta za „dost pozoruhodnou událost“.Speciální operaceRusko od 24. února provádí speciální operaci k denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Jak zdůraznil Vladimir Putin, jejím cílem je „chránit lidi, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Ruská armáda podle slov ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí. Hlavním cílem operace je osvobození Donbasu.

https://cz.sputniknews.com/20220502/junge-welt-zvyseni-vojenskeho-rozpoctu-srn-kvuli-ukrajine-poskodi-nemce-18252819.html

ukrajina

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olaf scholz, salám, ukrajina, německo, velvyslanec