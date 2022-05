https://cz.sputniknews.com/20220504/global-times-cinsti-odbornici-oznacili-usa-za-zdroj-valek-a-chaosu-18259929.html

Global Times: Čínští odborníci označili USA za zdroj válek a chaosu

Nepodložená obvinění USA vůči Rusku a Číně jen přiživují situaci na Ukrajině, což je skutečný cíl Washingtonu, napsal 3. května čínský Global Times. 04.05.2022, Sputnik Česká republika

Publikace upozorňuje na rozporuplná prohlášení amerických úřadů učiněná na začátku týdne. V jednom z nich ministerstvo zahraničí obvinilo Peking z podpory Moskvy v situaci na Ukrajině. V jiném případě stálý představitel USA při OBSE Michael Carpenter řekl, že Washington nevidí žádné známky toho, že by se Čína snažila pomoci Rusku v jeho speciální vojenské operaci.„Cílem Washingtonu je ovlivnit autonomii Pekingu v jeho politice vůči Moskvě, ve snaze zvýšit útoky USA proti Rusku, a zároveň morálně i ekonomicky zahnat Čínu do rohu. To je v rozporu se strategickou nezávislostí a autonomií Číny a zjevně se to nepodaří,“ uvedl Xu Liang, docent na katedře mezinárodních vztahů na Pekingské univerzitě mezinárodních studií.Podle Lüa Xianga, výzkumníka z Čínské akademie sociálních věd, spočívá podstata rusko-ukrajinského konfliktu v rusko-americkém konfliktu. Domnívá se, že obvinění Washingtonu proti Číně jsou zvykem zloděje křičet „Chyťte zloděje!" USA chtějí tento trik využít k tomu, aby přinutily Čínu stát se netečným pozorovatelem a v konečném důsledku odmítnout podpořit Rusko.To vše, jak jsou oslovení experti přesvědčeni, nepřispívá ke vzájemné důvěře mezi Čínou a Spojenými státy, ani k oslabení ukrajinské krize. Navíc hraním extrémních geopolitických her se Spojené státy stále více stávají zdrojem chaosu a válek, uzavírají odborníci.Již dříve 2. května čínský portál CGTN obvinil NATO z plánů na destabilizaci asijsko-pacifického regionu. Média připomněla, že evropští spojenci opakovaně využívali ukrajinskou krizi k nafouknutí „čínské hrozby“. Zejména bylo zaznamenáno, že evropští politici několikrát „varovali“ před možností Číny využít ukrajinské téma k zahájení „agrese“ v indo-pacifické oblasti, a to navzdory opakovaným prohlášením Číny o její touze po mírovém řešení problému.

