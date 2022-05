https://cz.sputniknews.com/20220504/nato-oznamilo-plany-na-rozsireni-sve-vojenske-pritomnosti-ve-vychodni-evrope-18259794.html

NATO oznámilo plány na rozšíření své vojenské přítomnosti ve východní Evropě

NATO oznámilo plány na rozšíření své vojenské přítomnosti ve východní Evropě

Šéf Vojenského výboru NATO Robert Bauer prohlásil, že zakládající akt Ruska a NATO z roku 1997 neodradí alianci od rozšiřování její vojenské přítomnosti ve... 04.05.2022, Sputnik Česká republika

„V tuto chvíli panuje všeobecná shoda na politické úrovni, že [dohodu] nezabíjíme, ale nezabrání nám to z naší strany podniknout nezbytná opatření,“ řekl Bauer listu Financial Times.Zdůraznil, že navyšování vojenské síly na východě je zaměřeno na posílení obrany NATO.Dokument z roku 1997 zejména říká, že Ruská federace a NATO se navzájem nepovažují za protivníky a odmítají rozmístit významné vojenské síly blízko svých hranic.2. května finské noviny Iltalehti s odkazem na zdroje uvedly, že Finsko oznámí své rozhodnutí vstoupit do NATO 12. května.27. dubna finské noviny Ilta Sanomaat s odvoláním na finského ministra zahraničí Pekku Haavista uvedly, že Finsko a Švédsko by mohly oznámit členství v NATO ve stejnou dobu. Podle publikace by to mohlo být oznámeno již 16. května.Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová 15. dubna oznámila negativní důsledky pro mír a stabilitu v severní Evropě, pokud Finsko a Švédsko vstoupí do NATO. Domnívá se, že úřady těchto zemí by měly pochopit důsledky takového rozhodnutí pro bilaterální vztahy s Ruskem i pro evropskou bezpečnostní architekturu obecně.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg 3. dubna prohlásil, že Severoatlantická aliance najde způsoby, jak rychle přijmout Finsko a Švédsko za své členy, pokud se chtějí k bloku připojit.

