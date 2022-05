https://cz.sputniknews.com/20220504/radim-uzel-podlehl-zakerne-nemoci-jeho-odborny-a-lidsky-prinos-uznava-sirsi-verejnost-18259571.html

Radim Uzel podlehl zákeřné nemoci. Jeho odborný a lidský přínos uznává širší veřejnost

Zesnul uznávaný gynekolog a sexuolog Radim Uzel. Ve věku 82 let podlehl rakovině žaludku. 04.05.2022

2022-05-04T14:25+0200

2022-05-04T14:25+0200

2022-05-04T14:25+0200

O smutné události informoval vnuk lékaře Jan v komentáři časopisu Blesk. Po delší nemoci pan Uzel zemřel v noci z neděle na pondělí v nemocnici Motol. Se svou manželkou Helenou, za kterou byl provdán téměř 55 let, má dceru Kateřinu. Pohřeb proběhne v rodinném kruhu.V březnu letošního roku obdržel na Pražském hradě medaili za zásluhy 1. stupně z rukou prezidenta Miloše Zemana, který mu ji udělil již v roce 2020. Při slavnostní příležitosti se zmiňoval o svém zhoršujícím se stavu: „Zhubl jsem dvacet kilogramů, jsem vážně nemocný.“ Naznačoval, že trpěl zdravotními potíži i v předminulém roce po těžkém prodělání covidu.Ostravský rodák byl původem z lékařské rodiny a v její tradici pokrčoval. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, působil na gynekologicko-porodnickém oddělení v Ústí nad Orlicí a po atestaci z ženského lékařství pokračoval jako vědecký odborník v Brně a lázeňský lékař ve Františkových Lázních. Následně působil jako krajský ordinář v Ostravě a po roce 1989 pracoval v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě. Externě doučoval na 2. lékařské fakultě Karlovy univerzity.Do Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovy se zapojil v roce 1993. Pan doktor byl také členem několika zahraničních odborných spolků. Jako popularizátor sexuologie vedl koncem 90. let rozhlasový pořad Červenání s doktorem Radimem Uzlem na rádiu Kiss a za něho získal ocenění v mezinárodní soutěži vyhlášené americkým Populačním institutem ve Washingtonu.Úspěšný lékař a vitální člověkNakladatelství Epocha, s nímž Radim Uzel spolupracoval, vzpomíná na pana lékaře slovy: „Za ty roky publikoval Radim Uzel v našem nakladatelství spoustu svých knih, většinou popularizačních. Poznali jsme ho jako velkého baviče, srandistu a laskavého člověka. Odpočívejte v pokoji, pane doktore.“Mnozí lékaři připomínají vitální a dobrosrdečnou osobnost Radima Uzla ve svých příspěvcích na sociálních sítích. Zejména exministryně pro lidská práva a psycholožka Džamila Stehlíková ho popsala jako skvělého člověk a brilantního vyprávěče. Smutná událost se dotkla i uživatelů Twitteru, kteří uznávají přínos popularizátorské činnosti doktora Uzla. Vlastislav Došek na svém profilu uvedl: „Díky za ty pozdní večery v pubertě s pořadem Červenání v rádiu, díky za vaší práci i smysl pro humor.“ Podobně se vyjádřila i uživatelka Pavlina Konečná: „Čest jeho památce. Byl to on, jehož pořad Červenání na rádiu Kiss jsem na internátě v pubošském věku potají, aby nikdo nevěděl, poslouchala na walkmanu, který mi pak vychovatelka zabavila. R.I.P.“ Další uživatel kapitán Šikmon uvedl: „Jeho názory mi nikdy nebyly cizí, měl skvělé historky, kterým se nejde nesmát. Byl to neskutečně mimořádný člověk. Čest jeho památce.“

