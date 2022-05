https://cz.sputniknews.com/20220504/v-belorusku-zacala-nahla-proverka-sil-rychle-reakce-18258336.html

V Bělorusku začala náhlá prověrka sil rychlé reakce

V Bělorusku začala náhlá prověrka sil rychlé reakce

V Ozbrojených silách Běloruska začala náhlá prověrka sil rychlé reakce, oznámilo na svém Telegramu ministerstvo obrany této země. 04.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-04T10:15+0200

2022-05-04T10:15+0200

2022-05-04T10:15+0200

svět

bělorusko

obrana

ministerstvo obrany

armáda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/543/39/5433985_0:243:3147:2013_1920x0_80_0_0_cc7c28a5a4d1dd25f23490cd2ba44a0a.jpg

„Vojenské útvary a jednotky budou muset nacvičit uvedení do bojové pohotovosti, pochody do určených prostorů a plnění cvičných bojových úkolů,“ uvádí se ve zprávě.Jak podotkli na MO, cílem cvičení je zhodnotit pohotovost a schopnost vojáků operativně reagovat na krizové situace.Vojenské jednotky budou jednat v neznámém terénu a v podmínkách rychle se měnící situace.Síly, které se prověrky účastní, se budou postupně zvětšovat. Umožní to ověřit jejich schopnost čelit vojenským hrozbám na zemi a ve vzduchu.V rámci prověrky se plánuje kromě toho zhodnotit fungování systémů zabezpečení, které mají vytvořit příznivé podmínky pro akce bojových útvarů. Nenadálá prověrka je jednou z nejefektivnějších forem výuky, dodali na Ministerstvu obrany Běloruska.Zdůraznili, že cvičení nijak neohrožuje ani evropské společenství jako celek, ani jednotlivé sousední země.Ministerstvo obrany upozornilo rovněž na přesuny „značného množství“ vojenské techniky, což může zkomplikovat provoz na silnicích.

https://cz.sputniknews.com/20220504/ministerstvo-obrany-rf-ukazalo-poprve-utok-su-24m-v-extremne-male-vysce-18255328.html

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, obrana, ministerstvo obrany, armáda