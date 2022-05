https://cz.sputniknews.com/20220505/fiala-sveraznym-zpusobem-pripomnel-5-kvetna-1945-a-uz-to-jelo-18263198.html

Fiala svérázným způsobem připomněl 5. května 1945 a už to jelo

Fiala svérázným způsobem připomněl 5. května 1945 a už to jelo

Informační válka rozpoutaná západními zeměmi je v plném běhu. Klasicky se v ní neštítí výměny faktů, nacismus je označován za nejvyšší stupeň dobra, rovněž za... 05.05.2022, Sputnik Česká republika

Petr Fiala připomenul, že 5. května vzpomínáme na hrdinskou obranu Českého rozhlasu, kdy těsně před koncem 2. světové války Češi statečně bránili jeho budovu v rámci Pražského povstání.„5. května 1945 se čeští vlastenci v Praze statečně postavili nacistickému režimu. Jen na dnešní Vinohradské třídě při bojích o budovu rozhlasu zemřelo 170 lidí, v celé Praze pak jdou oběti střetů s německými okupanty do tisíců,“ napsal premiér na své sociální síti.Oceňuje odhodlání lidí, kteří se po vyhlášení konce Protektorátu Čech a Morava odvážili se vzbouřit nehledě na přesilu nacistů. Avšak zároveň lidi, kteří za 2. světové války bojovali za mír a život, porovnává s nacisty na Ukrajině, kteří původně bojovali s civilním obyvatelstvem, cíleně stříleli na ženy a děti.„Lidé, kteří při Pražském povstání bojovali, si museli dobře uvědomovat, že jsou okupanti v přesile. Přesto se nevzdali. Dnes, v době kruté války, kterou vede Putinovo Rusko proti Ukrajině, je důležité připomínat si význam a důležitost odvahy a ochoty bojovat za svobodu a nezávislost,“ napsal Fiala.Premiérova pozice pobouřila veřejnost. Lidé vytýkají Fialovi pokrytectví anebo neznalost základních faktů, což není podle nich pro vysoce postaveného politika přípustné.„Jen doufám, že za pár dnů nebudete tvrdit, že nás osvobodili v 45. Marťani a v 68. k nám vpadly vojenské síly UFO,“ nadnáší Karel Dryje.Uživatelé rovněž podotýkají, že se blíží Den vítězství a připouští, že premiér bude tvrdit, že Československo bylo od nacistického Německa osvobozeno tehdy neexistujícím státem – Ukrajinou.Další uživatel připomíná premiérovi tragické události z 2. května roku 2014 v Oděse, kdy nacisté zabili desítky lidí, kteří nebyli spokojeni s novou kyjevskou vládou.„Fialo, ty jsi vážně hovado bezpáteřný. Vždyť ty ani nevíš, co se odehrálo v 2. 5. 2014 NA východě Ukrajiny,“ podotýká Martin Poborský.„..ekonomický uprchlíky okamžitě vracet zpět na Ukrajinu.. kuwa, jakto, že úřady to sem vůbec nechají přijít..” nadnáší Tomáš Praus.„Slova ukrajinského premiéra dlouhodobě žijícího v České republice,“ prohlašuje Luboš Moravec.

