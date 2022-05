https://cz.sputniknews.com/20220505/masovymi-hroby-v-mali-se-francie-snazi-vyhrat-na-twitteru-to-co-ztratila-na-bitevnim-poli-18262438.html

Masovými hroby v Mali se Francie snaží „vyhrát na Twitteru to, co ztratila na bitevním poli“

Na konci dubna začaly na sociálních sítích kolovat šokující záběry masových hrobů v Gossi (Mali) a západní média v čele s Francií se snaží nastolit myšlenku... 05.05.2022, Sputnik Česká republika

Fotografie a videa neidentifikovaných mrtvol, které kolují na Twitteru, vyvolaly mezi uživateli vlnu nevole. Místní tisk nevylučuje, že mezi oběťmi jsou pastýři, kteří zmizeli 17. dubna, pouhé dva dny před stažením francouzské armády. Podle místních médií to byli právě francouzští vojáci, kdo je unesl.Místo, kde byla těla nalezena, se nachází v oblasti Timbuktu, asi tři kilometry od místa, kde se donedávna nacházela jedna ze základen francouzské operace Barkhane.Navzdory tomu, že hlavními podezřelými z masakru jsou Francouzi, francouzská média popírají podíl francouzské armády na děsivém objevu a připisují je Rusku.Guadi Calvo, argentinský novinář specializující se na Asii, Střední východ a Afriku, nepochybuje, že to, co se stalo, souvisí s „protiofenzívou, kterou Rusko v současné době provádí na Ukrajině proti NATO“.Argentinský analytik připomíná, že Francie je zemí, která od roku 2012 sledovala cíl vymýtit terorismus v Mali a že „očividně neuspěla“. Dodává, že za těchto 10 let vojenské přítomnosti Francie v Mali „islámský terorismus nejen zesílil, ale rozšířil se po celém Sahelu“. A to i do zemí jako Mosambik, Demokratická republika Kongo, Nigérie, Niger a Burkina Faso.

2022

