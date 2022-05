https://cz.sputniknews.com/20220505/nacionaliste-z-azovstalu-nabidli-vymenu-civilistu-za-potraviny-18260569.html

Nacionalisté z Azovstalu nabídli výměnu civilistů za potraviny

Nacionalisté z Azovstalu nabídli výměnu civilistů za potraviny

Nacionalisté z Azovstalu navrhli výměnu civilistů, jež se tam nacházejí, za jídlo a léky, sdělil Sputniku mluvčí štábu operace pro osvobození oceláren. 05.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-05T09:17+0200

2022-05-05T09:17+0200

2022-05-05T09:17+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

nacionalisté

rusko

potraviny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/18260628_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fcb299d8983991b6eb23728364f36847.jpg

„Jsme nuceni kontaktovat nacionalisty Azovu (proti kterým bylo v Rusku zahájeno trestní stíhání), kteří se tam opevnili, a zástupce ukrajinské bezpečnostní služby v zájmu záchrany civilistů, jež tam dosud zůstali. Na jednáních nám navrhli, že vymění civilisty za potraviny a léky. Podmínky výměny jsou patnáct rukojmích za tunu potravin a léků. Varovali, že víc nikoho na Ukrajinu nepustí, budou pouze vyměňovat,“ řekl mluvčí.„Již jsme měli co dočinění s takovými způsoby, zejména v Sýrii, když jsme jednali se zástupci ISIS (pozn. teroristická organizace zakázána v RF). Rovněž navrhovali výměnu lidí za léky a potraviny podle váhy. Takže to nejsou žádní „hrdinové“, jak jim říká Zelenskyj, jsou to obyčejní teroristé,“ zdůraznil.Když byla v roce 2014 vyhlášena DLR, byl Mariupol s obyvatelstvem asi 450 tisíc lidí druhým největším městem republiky po Doněcku, ale v červnu téhož roku ho dobyli ukrajinští vojáci. 7. března, 12 dní po zahájení ruské speciální operace pro demilitarizaci Ukrajiny, informoval zástupce velitele batalionu Vostok Alexandr Semjonov, že město je obklíčené, že začala čistka jeho čtvrtí. 16. dubna prohlásil mluvčí Ministerstva obrany RF Igor Konašenkov, že od ukrajinské armády, cizích žoldáků a neonacistů pluku Azov (proti kterým bylo v Rusku zahájeno trestní stíhání) bylo osvobozeno celé město. Zbytky ukrajinských jednotek byly zablokovány v ocelárnách Azovstal a odmítají kapitulaci.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a pohnat před soud všechny válečné zločince zodpovědné za „krvavé zločiny proti civilním obyvatelům“ Donbasu.

https://cz.sputniknews.com/20220504/zbytky-seskupeni-os-ukrajiny-v-azovstalu-jsou-spolehlive-zablokovany-prohlasil-sojgu-18259144.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, nacionalisté, rusko, potraviny