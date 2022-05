https://cz.sputniknews.com/20220505/spolecnost-shell-ztratila-v-prvnim-ctvrtleti-kvuli-stazeni-z-ruska-39-miliardy-dolaru-18261782.html

Společnost Shell ztratila v prvním čtvrtletí kvůli stažení z Ruska 3,9 miliardy dolarů

Společnost Shell ztratila v prvním čtvrtletí kvůli stažení z Ruska 3,9 miliardy dolarů

Britská a nizozemská ropná a plynárenská korporace Shell zveřejnila 5. května první čtvrtletní výkaz roku 2022. Její analytici napočítali ztráty ve výši 3,9... 05.05.2022, Sputnik Česká republika

„Po podniknutí rozhodných opatření vůči Rusku v prvním čtvrtletí 2022 … došlo ke ztrátě v částce 3,9 miliardy dolarů,“ uvádí se ve výkazu.28. února byla zveřejněna zpráva, že Shell hodlá zrušit účast v projektu Nord Stream 2 a partnerské vztahy s Gazpromem a také napojenými na něj podniky, včetně 27,5 % akcií továrny na výrobu zkapalněného zemního plynu Sachalin-2, 50% podíl v Salym Petroleum Development a Gydanském energetickém podniku.8. března zveřejnila Shell plán na zřeknutí se ruské ropy a plynu. Uvedla, že společnost zavře všechny své benzínové pumpy, zruší výrobu leteckého paliva a maziv na území RF.List The Financial Times napsal 24. dubna s odkazem na vlastní zdroj, že zrušení účasti v ruském projektu bylo pro Shell hrůzou. Zdroj tvrdil, že na jednáních o zrušení účasti v projektu Sachalin-2 byla nastolena otázka o prodeji 27,5% podílu na ložisku. Zájem o aktiva společnosti projevily čínské společnosti Cnooc, CNPC a Sinopec.Magazín Ropa a kapitál zároveň napsal, že dokonce v případě, že podíl Shell koupí Peking, nehodlá Japonsko vystoupit z projektu Sachalin-2.Zahraniční společnosti zahájily zrušení spolupráce s Ruskem po zavedení nových západních sankcí, včetně proti ruským palivům. Bylo to učiněno v reakci na speciální operaci Moskvy na ochranu Donbasu zahájené 24. února.

