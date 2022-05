https://cz.sputniknews.com/20220505/ukrajinske-ministerstvo-vnitra-lituje-ze-nemuze-vpadnout-do-podnestri-18261622.html

Ukrajinské ministerstvo vnitra lituje, že nemůže vpadnout do Podněstří

Ukrajinské ministerstvo vnitra lituje, že nemůže vpadnout do Podněstří

Poradce ukrajinského ministra vnitra Viktor Andrusiv vyslovil politování kvůli tomu, že Kyjev nemůže vpadnout do Podněstří bez povolení moldavské vlády. 05.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-05T15:00+0200

2022-05-05T15:00+0200

2022-05-05T15:00+0200

svět

podněstří

ukrajina

vpád

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/408/21/4082180_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_434467c21073f77238d97de32d4acfe0.jpg

„Nemůžeme bohužel vpadnout do Podněstří… Nemůžeme to udělat bez povolení Moldavska,“ řekl v pořadu televize Ukrajina 24.Vpád do Podněstří by byl podle jeho slov pro kyjevský režim dobrou možností získat výměnný fond, aby bylo možné například vyměnit situaci v Podněstří za Mariupol.V Podněstří došlo dříve k třem teroristickým útokům, v budově ministerstva státní bezpečnosti Podněsterské moldavské republiky v Tiraspolu, u vojenské posádky v obci Parcani a na televizní věži v blízkosti obce Maiac. V republice byl vyhlášen červený stupeň teroristické hrozby. Prezident neuznané republiky Vadim Krasnoselskij prohlásil, že stopy po organizátorech explozí v Podněstří vedou na Ukrajinu.Dříve ministr vnitra Luhanské lidové republiky Vitalij Kiselev uvedl, že Ukrajina chce dobýt munici ze skladů v Podněstří, protože Západ občas nedodává potřebné zbraně.Zásoby v Podněstří mají být podle jeho slov v každém případě zlikvidovány.

https://cz.sputniknews.com/20220428/ministerstvo-zahranici-rf-odsuzuje-zatahovani-podnestri-do-deni-na-ukrajine-18237175.html

podněstří

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

podněstří, ukrajina, vpád