https://cz.sputniknews.com/20220506/cnn-se-dozvedela-o-predani-ukrajine-americkych-udaju-o-krizniku-moskva-18264685.html

CNN se dozvěděla o předání Ukrajině amerických údajů o křižníku Moskva. Pentagon to popřel

Spojené státy poskytly Ukrajině informace o tom, kde se nachází křižník Moskva. Informuje o tom CNN s odkazem na zdroje. 06.05.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že si ukrajinské jednotky tehdy v Černém moři všimly ruské lodi. Kontaktovaly USA, aby se ujistily, že jde o správný křižník. Spojené státy na oplátku poskytly veškeré zpravodajské informace o jeho poloze a potvrdily, že jde o křižník Moskva.Pentagon ze své strany popřel informace vydané CNN, uvádí The New York Times.Ministerstvo obrany Ruské federace 13. dubna oznámilo, že na vlajkové lodi ruského Černomořského loďstva křižníku Moskva došlo k výbuchu munice, v důsledku čehož byla loď vážně poškozena. Téhož dne za bouřkových podmínek loď ztratila stabilitu a potopila se. Bylo konstatováno, že posádka byla evakuována na lodě Černomořského loďstva a poté převezena do Sevastopolu.Dne 16. dubna uspořádal vrchní velitel ruského námořnictva admirál Nikolaj Jevmenov spolu s velením Černomořského loďstva v Sevastopolu schůzku s posádkou raketového křižníku Moskva. Během setkání Jevmenov informoval posádku křižníku o tom, že důstojníci, praporčíci a námořníci budou i nadále sloužit v námořnictvu.22. dubna ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v té době bylo zachráněno asi 400 námořníků. Ministerstvo rovněž ohlásilo ztráty: jeden z členů posádky zahynul, dalších 27 vojáků je pohřešováno.

2022

Zprávy

