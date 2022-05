https://cz.sputniknews.com/20220506/dukazy-ze-to-bylo-rusko-mate-nebo-opet-domnenky-a-dezinformace-adamova-s-ukrajinou-neuspela-18267231.html

„Důkazy, že to bylo Rusko, máte, nebo opět domněnky a dezinformace?“ Adamová s Ukrajinou neuspěla

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová neargumentovaně obvinila Rusko ze škod v Ukrajinské Borodjance. Češi bezdůvodná obvinění rozdrtili. 06.05.2022, Sputnik Česká republika

Pekarová Adamová na sociální síti zveřejnila fotografii poslance TOP 09 Marka Ženíška vyfoceného v ukrajinské Borodjance. Na pozadí jsou rozbombardované budovy, které dříve hlásilo i Rusko.„Smutný pohled. Marek Ženíšek, předseda zahraničního výboru, je v ukrajinské Borodjance. I tam se staly terčem ruského ostřelování domovy obyčejných lidí. Město bylo od ruského teroru osvobozeno na začátku dubna a lidé se sem opět začínají pomalu vracet,“ píše Pekarová Adamová.Připomeňme, že Ruská federace rovněž nejednou otevírala v Borodjance humanitární koridory, o čemž se poslankyně nezmiňuje.Sledující vytočila na faktech nezaložená prohlášení oficiální osoby. Lidé jí vytýkali lehkomyslný přístup k informacím a žádali o uvedení důkazů potvrzujících její tvrzení.Zazněl tady i názor, že je tento příspěvek odůvodněním dalších investic pro Ukrajinu.„Pekarová-Adamova bude financovat, ta má peněz dost,“ prohlásila Jiřina Buczkóová.„No mě spíš zajímá, kdo pomůže nám? Až bude ČR osvobozena od Vás a toho vašeho pětikolečka, které už víc jak půl roku systematicky likviduje vlastní zemi a vlastní spoluobčany,“ podotýká Zdeněk Hrušat.Rovněž zazněla výtka, že se poslankyně uchopila ukrajinského tématu, aby odpoutala pozornost od nečinnosti v řešení vnitřně politických problémů.„Tak a teď tu zase máme příspěvek, který je srdcervoucí. No tak, raději nám ukažte, jak chcete řešit energetickou a potravinovou krizi. Odborníci ze všech koutů republiky a nejsou ve vládě, tak říkají to samé a to, že občané České republiky hodně dráze platí za něco, za co ani nemůžou a vláda místo toho, aby začala již konečně něco dělat, tak má ruce v klíně a čekají co bude. Nebo dají nějaké vyjádření, které naštve 80 % republiky (vaše vyjádření). Nebo vaše nejlepší strategie. Vyšlete signál? Již těch vašich signálů mám tolik, že bych mohl spravovat dalšího mobilního operátora,“ rozčiluje se David Petrík.Zároveň jí byla vytýkaná i absence objektivity a jednostrannost informací.„Masivní pomoc ostatních států... To je jasný... Tady státní byt nikdo nepostavil 30 let... Tak postavíme aspoň Ukrajincům nové byty... Jenže by se taky chtělo zeptat občanů Ukrajiny, jak to doopravdy s tím zničením od Rusů doopravdy je...“ nadnáší Jaroslav Jurovich.

