ESLP předal Kyjevu výpovědi obětí tragédie v Oděse v roce 2014

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) předal ukrajinské vládě výpovědi obětí tragédie v Oděse, k níž došlo v roce 2014. Dosud však nebyly posouzeny, sdělili... 06.05.2022, Sputnik Česká republika

„V lednu 2022 soud uvědomil ukrajinskou vládu asi o osmi žádostech (ve věci tragédie v Oděse 2. května 2014 - pozn. red.) a stále se posuzují,“ uvedla tisková služba ESLP v odpovědi na dotaz agentury, v jaké fázi jsou žaloby obětí oděské tragédie.Koncem ledna letošního roku bylo oznámeno, že ESLP začal zvažovat žalobu ohledně jednání ukrajinských úřadů uskutečněných v průběhu a po tragických událostech z 2. května 2014 v Oděse.V Oděse po ukrajinském státním převratu v roce 2014 zřídili protimajdanští aktivisté na znamení protestu stanový tábor na Kulikově poli. Odpoledne 2. května začaly rvačky mezi aktivisty proti Majdanu na jedné straně a fotbalovými Ultras z Charkova a Oděsy a také účastníky Euromajdanu na straně druhé. Boj skončil zničením stanového městečka, načež příznivci státního převratu a nacionalisté zapálili Dům odborů, do něhož se schovali zástupci „antimajdanu“. Obětí tragédie se toho dne stalo 48 lidí, více než 250 bylo zraněno.Mezinárodní organizace opakovaně upozorňovaly Kyjev na nedostatečný pokrok ve vyšetřování oděské tragédie a požadovaly, aby ukrajinské úřady potrestaly osoby vinné v smrti lidí. Projednávání případu se mezitím protahuje a vyšetřování vlastně během osmi let neudělalo nic, co by objasnilo všechny okolnosti tragédie.Oděská tragédiePožár v Domě odborů začal večer 2. května 2014. Tomu předcházely střety mezi příznivci a odpůrci Euromajdanu, které se ve stejný den odehrály v Oděse. Při střetech v centru města zahynulo šest lidí, při požáru budovy Domu odborů podle oficiální verze zahynulo 42 lidí.

