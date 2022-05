https://cz.sputniknews.com/20220506/evropa-prudce-zvysila-import-ruskeho-plynu-prohlasil-odbornik-18265700.html

Evropa prudce zvýšila import ruského plynu, prohlásil odborník

Evropa prudce zvýšila import ruského plynu v květnu ve srovnání s dubnem, čemuž napomohlo několik činitelů, mezi nimiž byly klíčovými výhodnější cena a... 06.05.2022, Sputnik Česká republika

„Od 1. května se skutečně zaznamenává prudký růst dodávek ruského potrubního plynu do členských zemí EU ve srovnání s dost nízkou úrovní dubna. Například dodávky do Finska se zvýšily podle informací ENTSO-G v období 30. dubna až 4. května 4,8násobně. Dodávky plynovodem Jamal-Evropa, které se snížily v posledních dubnových dnech na nulu, se zvýšily v prvních dnech května na úroveň ze začátku dubna,“ řekl odborník.Růst dodávek svědčí na jedné straně o tom, že zákazníci moc nevěří v možnost dalšího snižování cen, ale spíše naopak – obávají se jejich růstu, a proto nemá žádný hospodářský smysl odkládat čerpání plynu do podzemních plynojemů. Na straně druhé po mimořádné poradě ministrů energetiky členských zemí EU na začátku května zesílily obavy, že Evropská unie může přistoupit jednotnou frontou na konfrontaci s Gazpromem v otázce přechodu na rubly při zaplacení dodávek plynu, poznamenává odborník.Po zahájení ruské vojenské speciální operace na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny zesílil Západ sankční tlak na Moskvu. Omezovací opatření jsou zaměřena především proti bankovnímu sektoru a dodávkám hi-tech výrobků. Četné země oznámily zablokování ruských aktiv a v Evropě znějí stále častěji výzvy ke snižování závislosti na ruských energetických zdrojích.V těchto podmínkách přijímá Rusko od 1. dubna platby za plyn jenom v rublech. Importér si musí otevřít v Gazprombanku speciální účet, na něhož bude převádět prostředky v měně uvedené ve smlouvě, banka pak tuto měnu prodá na Moskevské burze a převede prostředky na účet zákazníka plynu, z něhož se bude provádět vyrovnání s dodavatelem – Gazpromem.

