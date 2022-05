https://cz.sputniknews.com/20220506/gazprom-prisel-na-to-jak-se-daji-vyuzit-kapacity-nord-stream-2-18262085.html

Gazprom přišel na to, jak se dají využít kapacity Nord Stream 2

Gazprom přišel na to, jak se dají využít kapacity Nord Stream 2

Gazprom přijal kvůli ztrátovému času mořské části plynovodu Nord Stream 2 rozhodnutí o použití nadbytečných ruských pozemních kapacit na rozvoj zásobování... 06.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-06T07:33+0200

2022-05-06T07:33+0200

2022-05-06T07:33+0200

svět

sankce

rusko

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/13382065_0:97:3141:1864_1920x0_80_0_0_23bdc65456d6318774f1c634be44f643.jpg

„V souvislosti s tím, že mořský plynovod Nord Stream 2 není v současné době používán, a s ohledem na ztělesnění projektu zásobování plynem a plynofikace odběratelů severozápadního regionu přijal Gazprom rozhodnutí o použití nadbytečných ruských pozemních plynových transportních kapacit projektu Nord Stream 2 na rozvoj plynofikace regionů ruského severozápadu,“ informoval Gazprom na svém kanálu na Telegramu.Připomeňme, že po uznání Ruskem suverenity DLR a LLR německá vláda zastavila certifikaci již položeného z Ruska plynovodu Nord Stream 2. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že „projekt je ve skutečnosti zmrazený“.V březnu ředitel německé banky Deutsche Bank Christian Sewing varoval před zastavením plynovodu Nord Stream 1 a vyzval, aby zatím nebyly na Rusko uvaleny další sankce.„Pokud vypneme Nord Stream 1, nebude to znamenat zastavení dodávek ruského plynu do Německa, ale brzy by to vedlo k vážným problémům s dodávkami energie a výraznému nárůstu cen v naší zemi,“ řekl ředitel německé banky v rozhovoru pro WELT am SONNTAG.

https://cz.sputniknews.com/20220503/novesky-nord-stream-2-by-zlevnil-plyn-v-eu-pro-lng-z-usa-je-to-prekazka-co-ceka-zasobniky-cr-18254911.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sankce, rusko, nord stream 2