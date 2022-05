https://cz.sputniknews.com/20220506/ministerstvo-obrany-ruska-sluzba-bezpecnosti-ukrajiny-chysta-provokace-s-pouzitim-chemickych-zbrani-18268036.html

Ministerstvo obrany Ruska: Služba bezpečnosti Ukrajiny chystá provokace s použitím chemických zbraní

Ministerstvo obrany Ruska: Služba bezpečnosti Ukrajiny chystá provokace s použitím chemických zbraní

Ministerstvo obrany Ruské federace informuje, že Služba bezpečnosti Ukrajiny chystá provokace s použitím chemických zbraní v obcích Vysokopolje, Ivanovka... 06.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-06T22:42+0200

2022-05-06T22:42+0200

2022-05-06T22:42+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

chemické zbraně

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1135/12/11351229_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_cbf60c2fc01e74a36eecb7ce4f28578b.jpg

Dříve při přípravě podobných provokací civilisty z oblastí plánovaného zamoření evakuovali, ale teď, aby dosáhli maximálního ohlasu, obyvatelstvo neinformovali, řekl generálplukovník Michail Mizincev, ředitel ruského národního centra pro řízení obrany.Ministerstvo obrany RF proto předem upozorňuje „civilizovaný Západ“, OSN, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Organizaci pro zákaz chemických zbraní, že uvedené a další podobné provokace o údajných „zvěrstvech Rusů“ ukrajinské úřady plánují šířit prostřednictvím západních médií a různých internetových zdrojů.Bylo zjištěno, že na pokyn kurátorů ze Spojených států a Velké Británie jednotky Ozbrojených sil Ukrajiny a nacionalistické prapory budují opevněné oblasti ve velkých podnicích, včetně těch chemických. Například na území podniku Azot v Severodoněcku v Luhanské lidové republice ozbrojenci umístili těžké zbraně a v podzemních prostorách drží jako rukojmí více než tisíc zaměstnanců závodu a tamních obyvatel. Neonacisté rovněž zaminovali nádoby s chemickými látkami a v případě opuštění pozic je plánují vyhodit do povětří. To by mohlo způsobit kontaminaci řeky Severskij Donec.Brífink Ministerstva obrany RF o průběhu speciální vojenské operace na UkrajiněMluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov uvedl, že vysoce přesné rakety zasáhly 31 oblastí koncentrace živé síly a ukrajinské techniky a také muniční sklad poblíž města Popasna.Ruské letectvo zlikvidovalo 27 objektů Ukrajiny, mezi nimi tři muniční sklady, 16 oblastí koncentrace živé síly a techniky. V důsledku útoku bylo zabito asi 310 příslušníků ukrajinské armády.Konašenkov dále uvedl, že raketové jednotky zasáhly během dne 22 velitelských stanovišť a tři muniční sklady.Systémy protivzdušné obrany sestřelily ukrajinský Su-27 a 7 ukrajinských bezpilotních letounů.V oblasti města Izjum byly zachyceny dvě rakety vícenásobného raketového systému Smerč.

https://cz.sputniknews.com/20220506/nemci-kvuli-chovani-ukrajinskeho-velvyslance-volali-po-ultimatu-kyjevu-18267428.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, chemické zbraně, rusko