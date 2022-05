https://cz.sputniknews.com/20220506/orban-prirovnal-myslenku-embarga-na-ruske-energeticke-zdroje-k-atomove-bombe-18264498.html

Orbán přirovnal myšlenku embarga na ruské energetické zdroje k atomové bombě

Orbán přirovnal myšlenku embarga na ruské energetické zdroje k atomové bombě

Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že pro Budapešť jsou návrhy na embargo na energie z RF ekvivalentní atomové bombě. 06.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-06T09:57+0200

2022-05-06T09:57+0200

2022-05-06T09:58+0200

svět

maďarsko

ropa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/956/34/9563459_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5f1b789f11a63da235d6db0fca83134.jpg

„Předsedkyně Evropské komise ignoruje skutečnost, že se členské země EU nacházejí v naprosto různých podmínkách, a přichází s návrhem, který přehlíží individuální parametry těchto zemí. Nemůžeme to přijmout, protože pro Maďarsko se to rovná atomové bombě,“ uvádí Orbánova slova portál index.hu.Když mluvil o plánech EU vzdát se ruské ropy, maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že na přeorientování na jiné zdroje bude země potřebovat pět let.Premiér také podotkl, že Maďarsko je zainteresováno na konstruktivním dialogu. „Kdybychom tento návrh nevrátili, snížení komunálních výdajů (sociální program v Maďarsku) by skončilo už v pondělí,“ dodal.Ve středu předsedkyně EK Ursula von der Leyenová prohlásila, že v rámci připravovaného šestého balíku sankcí proti RF navrhne komise zakázat po etapách veškerý import ruské ropy do EU. Podle jejích slov to bude probíhat po etapách až do konce roku 2022. Podle informací médií ve středu nedokázali stálí zástupci unijních zemí embargo zkoordinovat, práci na šestém balíku sankcí se plánuje ukončit nejpozději 9. května. Proti úplnému embargu se vyslovily Česko, Slovensko a Maďarsko. První dvě země pro sebe chtějí tříleté přechodné období a Maďarsko výjimku pro dodávky ropy z Ruska potrubím.

https://cz.sputniknews.com/20220505/ceny-ropy-nadale-rostou-kvuli-obavam-z-embarga-18262940.html

maďarsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maďarsko, ropa, rusko