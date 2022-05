https://cz.sputniknews.com/20220506/sr-si-nechce-kazit-krev-ani-s-ruskem-ani-s-evropou-prechodna-doba-je-dle-analytika-spravna-18265175.html

SR si nechce kazit krev ani s Ruskem, ani s Evropou. Přechodná doba je dle analytika správná

Dnes EK hodlá zavést embargo na dovoz ropy a ropných produktů z RF. Dle médií Slovensko, Maďarsko a Česká republika, státy plně odkázané na zdroje z RF...

Členské státy EU v rámci šestého balíčku protiruských sankcí nejspíše dnes přijdou ke konsenzu o zavedení embarga na dovoz ropy z Ruska. Závislost na „toxickém“ zdroji plánuje Evropa překonat do konce roku 2022. Bloomberg dnes uvedl, že EU uvažuje o přehodnocení tohoto plánu a nabídne, aby Slovensko a Maďarsko ukončily dovoz ruské ropy do konce roku 2024. Česká republika obdrží výjimku do června 2024.Dle slov slovenského ministra hospodářství Richarda Sulíka stát potřebuje minimálně tři roky na nahrazení svého dosavadního dodavatele. Okamžité náhradě ruské ropy brání nedostatečná kapacita ropovodu Adria a také čas i finance potřebné na změnu technologií v rafinerii Slovnaft související s dodávkou jiného typu ropy.Slovensko dováží 97 % černého zlata z Ruska. V minulém roce dovezlo 5,3 milionu tun ropy. Bratislavská rafinerie Slovnaft je nastavená výhradně na těžký druh ropy Urals. Slovnaft navíc dvě třetiny své produkce vyváží do Polska, Rakouska a ČR. V roce 2021 Česká republika dovezla 3,4 milionu tun ruské ropy typu REB Urals z celkových 6,8 milionu celkového dovozu. Dalšími významnými dodavateli jsou Kazachstán, Ázerbájdžán a Spojené státy. Ruskou ropu v ČR výhradně zpracovává rafinérie Litvínov.Pro Rusko byla Evropa hlavním obchodním partnerem energetických zdrojů v minulém roce. Celkově RF dovezla 47 % své ropy, neboli 108,1 milionu tun do EU. Podíl ruské ropy v dovozu EU činí jednu čtvrtinu. Nezávislý ekonomický analytik Dmitrij Adamidov zhodnotil záměr středoevropských státu nahradit stávající ruskou ropu za současných podmínek světové recese.Ministr hospodářství SR Richard Sulík na mimořádném zasedání Rady EU pro energetiku v Bruselu prohlásil, že Slovensko potřebuje výjimku z embarga EU a několik let na nahrazení ruského dovozu. Budou Slovensku stačit tři roky?Dmitrij Adamidov: Může stačit i půl roku. Zde je ale jiná logika: Slovensko se jednak nechce hádat s Evropou (či EK), jednak má pocit, že současná situace možná skončí v průběhu roku. Pokud Evropa k tomuto kroku náhlé přistoupí, dojde k prohloubení (hospodářské – pozn. red.) krize.Rusko také reagovalo preventivním opatřením. Nařízení prezidenta Putina z 3. května informuje, že Ruská federace bude postupovat stejně jako Evropská komise: když se jí něco nebude líbit, prostě prohlásí stát za nikoliv přátelský a nebude nic dodávat*. Slovensko v této situaci potřebuje zajistit palivo a také se s nikým nehádat, proto zvolilo následující konstrukci: „budeme se postupně odklánět od dodávek z RF, hledat nového dodavatele, kterého zatím nevíme, kde sehnat.“ Nepotřebuje kazit krev ani s Ruskem, ani s Evropou… Toto je správné rozhodnutí. Dostane oficiální odklad na tři nebo víc roků a pak se uvidí.Česká republika zvolila shodnou strategii jako Slovensko. Polovina ropy v ČR se dováží z Ruska, zbytek dodává Ázerbájdžán, Kazachstán a USA. Dle slov premiéra Fialy stát souhlasí s embargem, ale žádá o přechodné období na dva až tři roky, aby realizoval práce pro zvýšení kapacity ropovodů, kterými bude proudit ropa z alternativních zdrojů. Podaří se ČR najít náhradu a z které země mohou dovážet ropu?Zde je nutné vzít v úvahu spotřebu ropy. Poptávka (potřeba) je ze dvou stran: od dodavatelů a také spotřebitelů. Pokud teď hypoteticky propukne hyperinflace a lidé zchudnou, spotřeba ropy zákonitě klesne. Lidé budou jednoduše méně cestovat, sníží se průmyslová výroba a v důsledku toho klesne poptávka po energetických zdrojích. Tehdy zkrátka nebude potřeba hledat dodavatele a zvyšovat produkci. Trh se přirozeně zmenší. Ropu přitom bude možné nakupovat v USA i Ázerbájdžánu.Další otázka: pokud nyní vstupujeme do recese, pak přirozeně hladina spotřeby ropy klesne přibližně na úroveň počátku 90. let. Když si představíme, že současný cyklus vlastně probíhá podle scénáře rozpadu SSSR, tehdejší vnitřní spotřeba klesla v průměru o 20 %, průmysl se snížil téměř o polovinu. Pokud se to stane, tak Češi nebudou muset vůbec nic hledat. Samozřejmě je to špatný scénář z hlediska blahobytu obyvatel. Pokud se ale do jisté míry zrealizuje, spotřeba (energetických zdrojů – pozn. red.) zákonitě klesne.Rusko se nyní potýká s tím, že částečně nemůže prodávat ropu (zejména Mezinárodní energetická agentura MEA předpovídá téměř dvojitý denní pokles vývozu ruské ropy v květnu v porovnání s dubnem. Je to také způsobeno i zákazem dovozu ropy z RF do USA – pozn. red.), proto omezuje produkci, přestává investovat. Domácí ropy je dostatek, zatímco export klesá. A z toho vychází, že všechno klesá, cena je vysoká, spotřeba (obyvatel – pozn. red.) zákonitě klesne. Mít dvě auta v rodině si mnozí prostě nebudou moci dovolit, začnou jezdit MHD. Současný svět v každém případě vstoupil do éry ekonomické recese. Nemusíte podnikat žádné kroky navíc.Generální tajemník OPEC Mohammed Barkindo prohlásil, že ruskou ropu je „téměř nemožné nahradit“ pomocí sankcí a bojkotů. Dle jeho slov potenciální ztráta denního dovozu v hodnotě sedmi milionů barelů denně je těžce nahraditelná. Navíc extrémní volatilitu ropného trhu ovlivňují spíše politické faktory, nikoliv fundamentální faktory poptávky a nabídky. Co si o jeho názoru myslíte?Těžko se tomu oponuje. Jediné, co bych dodal, je, že geopolitika samozřejmě nyní řídí trh. Faktem je, že na trhu s ropou stále přetrvávají problémy na straně nabídky. V předchozích sedmi letech došlo k velmi malým investicím, protože ceny byly v letech 2016 až 2020 potažmo 2021 nízké. Někdy byly i ceny dokonce negativní. Značné podinvestování vede k tomu, že ropa má velmi dlouhou investiční dobu. Ropné výrobky, které dnes konzumujete, měly by být nalezené a proces extrahování měl začít před 8 až 10 lety. Jedná se tedy o podinvestování. Výrazně se to projeví v letech 2024 až 2025. Ropa bude fyzicky chybět. Toto je další dodatečný kritérium.Proto určitě očekáváme podobné turbulentní příběhy. Zdá se mi, že všechno ovlivní pokles efektivní poptávky. To bude nejdůležitější faktor. Nahradit ano, to samozřejmě není možné. Zde politika hraje největší roli.Dle vašeho názoru je brzy mluvit o globální restrukturaci trhu s ropou?To právě probíhá. Jde jen o to, že trh je velmi inertní. Nejedná se o IT nebo finanční trh, kde by změna trvala pouhé tři měsíce. (Ropný trh se bude měnit velmi pomalu. Pokud Evropa odmítne ruskou ropu, bude muset hledat těžkou sirnatou ropu potřebnou k výrobě nafty. Írán a Venezuela těžkou ropu má. Arabská ropa bude pravděpodobně málo vyhovovat. To znamená, že bude nutné přestavět všechny rafinerie, provést určité technické práce. Když je znovu postavíte, stanete se závislými už na jiném druhu ropy. A skončili jsme u toho, čím jsme začali.Trh se vyrovnává, je neustále v pohybu. Kurz Evropy na rázné odmítnutí a opouštění ruské ropy nebude trvat ani pět let. Neodehraje se to rychle. Když dáme za závorky negativní dopady, jen samotný přechod bude trvat několik let. V souladu s tím proběhnou i další změny. Dodavatelé, na které se orientuje Evropa, nebudou moci dodávat ropu do jiných regionů, ostatní regiony také přehodnotí svou politiku. Je to poměrně náročný a pomalý příběh.*Nařízení zakazuje transakce týkající se vývozu výrobků a surovin z Ruské federace s nikoliv přátelskými protistranami, pokud tyto dodávky jsou převáděné ve prospěch osob, které jsou na sankčním seznamu RF. Do nikoliv přátelských států nyní spadá 48 států a území, včetně všech členských zemí EU, USA, Kanady, Austrálie, Velká Británie, Norska, Islandu, Švýcarska, Japonska a Jižní Koreji.

