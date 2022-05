https://cz.sputniknews.com/20220507/kldr-vypustila-pravdepodobne-balistickou-raketu-18268397.html

KLDR vypustila pravděpodobně balistickou raketu

KLDR vypustila pravděpodobně balistickou raketu

KLDR znovu vypustila neidentifikovanou střelu směrem k Japonskému moři, oznámila agentura Jonhap s odvoláním na Sjednocený výbor náčelníků štábů Jižní Koreje. 07.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-07T09:34+0200

2022-05-07T09:34+0200

2022-05-07T09:34+0200

svět

kldr

rakety

balistické rakety

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/47/77/477715_33:0:2527:1403_1920x0_80_0_0_5d1a276c27c28ac4e38dd92584167588.jpg

Jihokorejští vojáci zkoumají dolet a maximální výšku letu neznámé střely.Byla to již 15. zkouška zbraně Severní Koreou v roce 2022. Naposledy vypustila KLDR neidentifikovanou střelu směrem k Japonskému moři 4. května. Pchjongjang neoznámil tehdy zkoušku oficiálně a neuvedl, co to bylo za střelu. Podle informace vojáků a oficiálních osob Jižní Koreje a Japonska, byla to balistická raketa. Prolétla vzdálenost 470 kilometrů za maximální výšky letu 780 a maximální rychlosti 11 Ma.

https://cz.sputniknews.com/20220310/media-kldr-vyviji-sit-vyzvednych-druzic-17961974.html

kldr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kldr, rakety, balistické rakety