„Masaryk se musí v hrobě obracet!“ Čechy vytočila Fialova návštěva Německa před Dnem Vítězství

Český premiér Petr Fiala se pochlubil návštěvou Berlína a sdělil, že v rámci jednání obě dvě strany dospěly k tomu, že Německo pomůže Česku s nahrazením... 07.05.2022, Sputnik Česká republika

Petr Fiala na sociální síti zveřejnil propagační video ze své návštěvy Německa s popisem čelních dle něj výsledků schůzek v Berlíně. Za prioritní body označil jednak rozhodnutí, že Německo nahradí Praze těžkou techniku, kterou Hrad poslal na Ukrajinu.„Návštěva v Berlíně přinesla dobré výsledky. Německo pomůže naší armádě nahradit těžkou techniku, kterou jsme poskytli Ukrajině,“ uvedl premiér.Za druhé nastínil dohody týkající se plynu, díky nimž by se údajně měla Česká republika zbavit závislosti na ruských energetických zdrojích.„Začínáme také jednat o posílení ropovodu TAL a společném využití terminálů na plyn. Tyto kroky nám pomůžou zbavit se energetické závislosti na Rusku,“ podotkl Fiala.Čechům se ovšem tento přístup k ekonomickým záležitostem nelíbil. Podle uživatelů je nelogické, že stát na začátku tuto techniku rozdal, aby pak následně o ni žádal sousední země:„Za Babiše bylo líp,“ píše Michal Kudělka.Stejně to podle uživatelů vypadá i v oblasti česko-německých plynových dohod.„Zaplatíme Němcům část terminálů na plyn, budeme kupovat LNG od největších světových agresorů, spekulanti nás oškubou na burze v Lipsku a Němci trhnou nějaké to euro za tranzit. Vskutku hůře to asi vymyslet nešlo,“ rozčiluje se Filip Skalka.„Je skvělé se zbavit závislosti... a nahradit jí jinou závislostí. "Levnější"!?“ prohlašuje Milan Novák.Další označili návštěvu Německa před výročím Dne Vítězství ve Velké Vlastenecké válce za pokrytectví.„Ten kdyby neměl ty ruce tak se ani nedomluví, a že by tam měl jezdit zrovna v tuto dobu, že mu to není blbý,“ píše Jana Štursová.Rovněž za nevhodné sledující označují i to, že Fiala de facto poklonkuje nacismu a přitom nadává na Rusko, které zbavilo Evropu hnědého moru.„Putin může za to, že Fiala vzdává hold fašistům? To nemyslíte vážně... Řekněte USA a EU, ať se na to vykašlou a tak bude klid,“ podotýká Ivana Filková.Zaznělo tady i to, že se v současnosti jedná o nacifikaci Evropy.„Naopak, toto je nacifikace Evropy, vzývání banderovců, vše jsou procesy řízené globalisty. Toto je pouze začátek, na podzim budeme všichni čučet. Proč myslíte, že tato naše vláda blokuje weby? Nechtějí, aby lidé věděli, co je čeká na podzim,“ píše Matěj Šoustek.„Chudák Masaryk se musí v hrobě obracet!!!! Beneš ne, ten dirigoval z Anglie, když Češi hynuli, a Fiala bez komentáře,“ píše Jan Dias.

