V Azovstalu se mohou nacházet zahraniční vyšší důstojníci, prohlásili v DLR



Vyšší důstojníci z USA, Francie a Velké Británie se mohou nacházet v zablokovaném spojeneckými silami RF a DLR závodě Azovstal v Mariupolu, prohlásil v...

„Mohu v každém případě potvrdit, že se tam nacházejí vyšší důstojníci z cizích států, především evropských. Potvrzují to i sami „azovci“ (příslušníci pluku Azov, proti nimž bylo v RF zahájeno trestní řízení), a ti, kdo se dostali do zajetí, kdo se vzdali a složili zbraně, a také civilisté, kteří odtamtud vyšli. Můžeme tedy o tom soudit podle jejich slov. A navíc mohou o tom nepřímo svědčit také pokusy o odblokování „azovců“ v Azovstalu, a pokusy domluvit se ze strany představitelů cizích států, mj. časté telefonáty a prosby francouzského prezidenta Macrona“, řekl.Kdy odpovídal na otázku, z jakých zemí by mohli tito žoldáci pocházet, Gagin odpověděl, že „jsou to pravděpodobně Spojené státy, Velká Británie a Francie – přinejmenším“.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

