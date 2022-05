https://cz.sputniknews.com/20220507/v-berline-bylo-zabraneno-moznemu-pokusu-o-teroristicky-utok-proti-ruskym-novinarum--18268952.html

V Berlíně bylo zabráněno možnému pokusu o teroristický útok proti ruským novinářům a členům jejich rodin. Informovala o tom ruská ambasáda v Německu. 07.05.2022, Sputnik Česká republika

Podle informace diplomatické mise, včera odpoledne bylo okno jednoho bytu v domě, v němž bydlí zpravodajové masmédií, rozbito láhví hozenou z ulice. Při prohlídce byl nalezen podezřelý předmět schovaný ve výklenku, který se skládal z velkého kanystru naplněného tekutinou, a k němu lepicí páskou přimotanými plastovou láhví a plynové bomby s připojenými dráty.Sapéři potvrdili, že předmět ve výklenku budovy, kde bydlí ruští novináři v Berlíně, je předběžně považován za Improvizované výbušné zařízení (IED), uvedlo ruské velvyslanectví.Nájemníkům byla poskytnuta možnost přestěhovat se na bezpečné místo.Ruská ambasáda zaslala německému Ministerstvu zahraničí nótu s žádostí o vyšetření možného teroristického útoku proti ruským novinářům.Ruské velvyslanectví v Německu je v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení ohledně pokusu o teroristický útok proti ruským novinářům.Útok na budovu, ve které v Berlíně bydlí novináři agentury RIA Novosti, je přímým důsledkem rozpoutané na Západě perzekuce ruských médií, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí s tím, že německé úřady jsou povinny tento incident důkladně prošetřit.Vyšetřování incidentu v budově, kde bydlí novináři z Ruské federace již začalo. Zapojila se do něj berlínská prokuratura a oddělení státní bezpečnosti, uvedla policie.Ruský zahraničněpolitický rezort prohlásil, že očekává nezaujaté hodnocení incidentu od OSN, UNESCO a OBSE.Informace a fotomateriály o místě pobytu ruských novinářů a jejich rodinných příslušníků, na jejichž adresu zněly a znějí i nadále hrozby, „byla rozmístěna na sociálních sítích a zveřejněna v předních německých masmédiích“, tvrdí v diplomatické misi.Včera jsme psali o tom, že poblíž sídla MIA Rossiya Segodnya v Berlíně, kde dříve nalezli podezřelí předmět, se ozvala hlasitá rána, informuje zpravodaj Sputniku.Dříve v pátek neznámý pachatel hodil do okna láhev a rozbil ho. Jedná se o budovu, kde se nachází sídlo MIA Rossiya Segodnya a žijí zaměstnanci agentury. Při úklidu obyvatelé domu našli podezřelí předmět a přivolali policii. Policie objekt prozkoumala a přivolala sapéry.Zdroj z policejního prostředí uvedl, že rozbuška byla oddělena od hořlaviny. V současné době odebírají vzorky materiálu, které budou odeslány na expertizu.Během hodiny by na místo měli dorazit pracovníci pozemkového kriminalistického oddělení. Případ podle zdroje nejspíše převezme odbor státní bezpečnosti.

