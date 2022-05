https://cz.sputniknews.com/20220507/v-chersonske-oblasti-byli-zadrzeni-prizivnici-kteri-zneuctivali-tela-ruskych-vojaku-18268801.html

V Chersonské oblasti byli zadrženi příživníci, kteří zneuctívali těla ruských vojáků

V Chersonské oblasti byli zadrženi příživníci, kteří zneuctívali těla ruských vojáků

V Chersonské oblasti byli zadrženi příživníci, kteří zneuctívali těla ruských vojáků a ukradli všechny jejich věci. Vyplývá to z videozáznamu, který poskytli... 07.05.2022, Sputnik Česká republika

Na internetu se dříve objevilo video, na němž neznámé osoby v jedné vesnici zneuctívají těla několika ruských vojáků, která leží u výsadkového bojového vozidla, jeden z nich jim přeje „dobré ráno“, hmatají jim do kapes, na záběrech jsou vidět nárameníky a prýmky s nápisem „Rusko“. Škůdci se chovají drze a rozkrádají věci mrtvých vojáků.Po zadržení jeden z nich toho litoval a přiznal svou vinu.Druhý zadržený muž litoval toho, že si vzal batoh, a řekl, že „nebylo to právě nejlepší, co by mohl v životě udělat“.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

