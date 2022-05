https://cz.sputniknews.com/20220508/kdo-polozil-zivoty-za-nasi-zemi-cesi-fialovi-pripomneli-kdo-osvobodil-cesko-od-nacismu-18274158.html

„Kdo položil životy za naši zemi?“ Češi Fialovi připomněli, kdo osvobodil Česko od nacismu

„Kdo položil životy za naši zemi?“ Češi Fialovi připomněli, kdo osvobodil Česko od nacismu

Český premiér Petr Fiala se vyjádřil k aktuálním oslavám Dne Vítězství ve Velké vlastenecké válce, u čehož znovu propadl kritice ze strany národa. 08.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-08T16:58+0200

2022-05-08T16:58+0200

2022-05-08T16:58+0200

česko

petr fiala

den vítězství

sssr

rudá armáda

československo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/958/63/9586310_0:116:3123:1873_1920x0_80_0_0_f941f97100d9dd27ae86d24df61904ad.jpg

Na sociální síti Petr Fiala popřál lidem k 77. oslavě vítězství nad nacismem.„Dnes slavíme konec 2. světové války v Evropě. Vážím si všech bojovníků, kteří pomohli náš národ osvobodit od nacistických okupantů. Jejich hrdinství a památku je potřeba si připomínat,“ zdůraznil politik.Zároveň ale tuto slavnostní historickou událost spojil s aktuálním děním. Přitom denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny označil za „válku“ a apeloval na Čechy, aby myslel na její oběti.„Není to ale obyčejná oslava. Probíhající válka na Ukrajině nám připomíná, že svoboda a mír nejsou samozřejmostí. Kromě obětí 2. světové války musíme myslet také na oběti války, která právě probíhá na Ukrajině,“ prohlásil Fiala.Lidi toto sdělení vytočilo, podotýkají, že by v souvislosti s takovou události bylo opravdu těžké vymyslet nějaké prohlášení a, že byly na to jeho zrovna zvědaví.„S napětím jsem čekala, co z Vás v dnešní den vyleze.., vymyslet nějaký slogan musel být opravdu velký oříšek. Jinak všem lidem přeji krásnou neděli a obzvlášť maminkám jen to nejlepší,“ podotýká Zdeňka Rybnikářová.Rovněž sledující vytočilo i pokrytectví premiérových sdělení, že truchlí nad oběťmi Velké vlastenecké války a přitom zároveň podporuje nacisty na Ukrajině. Vytkli mu i to, že provolává ukrajinské nacistické heslo.„Ale vy podporujete 3. světovou. Vůbec nechápu, jak tu můžete sdílet tyto příspěvky. Zrovna vy, který děláte vše pro to, aby válka začala. Jste hnůj tohoto státu. Tohle víte!!! Ale, co se stalo v Oděse, to vědět nechcete. Jste ubohý!!! Provoláváte heslo sláva Ukrajině, a přitom víte, kde je pravda!!! Ignorante sebestředný!!! Jen abyste nemusel odpovědět na otázku, tak pořád podpora Ukrajině. Jste opravdu směšný. To co tu vše předvádíte, se líbí tak těm vaším patolízalům. Udělejte pro nás něco. Táhněte na Ukrajinu, za svým bratrem Zelenským,“ rozčiluje se Ivona Horváthová.„Zapomněl si napsat, že děláš vše pro to, aby byla i třetí,“ rozčiluje se Slavek Weinhauer.Rovněž mu uživatelé připomenuli, kdo vlastně může za to, že se ta válka v roce 1945 ukončila, kdo se odvážil se tváří v tvář postavit proti nacistům.„Od nacistických okupantů... a kdo že nás v tu dobu zachránil? Kdo položil životy na za naši zemi? Dokážete to vyslovit, pane premiére?“ táže se Petr Sikora.Odpovídá mu následující komentátor.„Rudá armáda nás osvobodila od fašistického Německa,“ píše Marie Mayaz Úlu.„Pane Fiala, toto je jiná válka, není to naše válka, my jsme ji nevyprovokovali a jsme za to trestáni. Nespojujte neustále dvě věci dohromady. Vzdejte hold padlým obětem za naši svobodu a nechte si ty řeči o svobodě a míru. Myslíte si, že vaše politika nám ten mír zajistí?“ nadnáší Marie Prášilová.

https://cz.sputniknews.com/20220505/fiala-sveraznym-zpusobem-pripomnel-5-kvetna-1945-a-uz-to-jelo-18263198.html

sssr

československo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr fiala, den vítězství, sssr, rudá armáda, československo