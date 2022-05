Média odhalila neobvyklou příčinu snížení bojové pohotovosti americké armády

https://cz.sputniknews.com/20220508/media-odhalila-neobvyklou-pricinu-snizeni-bojove-pohotovosti-americke-armady-18270229.html

Epidemie obezity snižuje bojovou pohotovost armády USA, píše The Daily Express s odvoláním na vědeckou studii. 08.05.2022, Sputnik Česká republika

Podle zprávy doktorky Sary Polisové, vědecké pracovnice lékařské fakulty na univerzitě státu Kentucky, nehledě na veškerá úsilí Pentagonu a jiných rezortů otázka nadváhy záporně ovlivňuje americké vojáky, a s ní spojená rizika pro národní bezpečnost jsou „prostě obrovská“.Jak zjistili vědci, nyní se značně změnil kontingent, který prochází základní vojenskou přípravou. Mezi brance se zvyšuje počet žen a představitelů rasových a etnických menšin. A přitom právě mezi ženami a představiteli menšin je největší procento osob náchylných k obezitě.Kromě toho jsou představitelé těchto skupin také vystaveni riziku „zvýšeného potravinového nebezpečí“, tedy hladu, což ze své strany také zvyšuje nebezpečí přibírání na váze. „Nemožnost dostávat spolehlivě jídlo vede k psychologickým problémům – stálému pocitu strachu, apod. A tyto problémy zase brání stabilitě vojenského personálu a snižují bojovou pohotovost“, uvádí se v článku.Nehledě na nadváhu, od začátku 1960. let se zvýšil počet branců přijatých do americké armády dvojnásobně mezi muži a trojnásobně mezi ženy, dodává The Daily Express.

