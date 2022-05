https://cz.sputniknews.com/20220508/medvedev-rusko-nemuze-tolerovat-slepotu-zapadu-ktery-nevidi-ze-na-ukrajine-oziva-nacismus-18275028.html

Medveděv: Rusko nemůže tolerovat slepotu Západu, který nevidí, že na Ukrajině ožívá nacismus

Medveděv: Rusko nemůže tolerovat slepotu Západu, který nevidí, že na Ukrajině ožívá nacismus

V předvečer Dně vítězství se české úřady opět vyznamenaly dalším „rusofobským dárečkem“. Pražský primátor Hřib nabídl zbavit maršála Koněva statusu čestného... 08.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-08T22:20+0200

2022-05-08T22:20+0200

2022-05-08T22:20+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

dmitrij medveděv

evropa

nacismus

ivan koněv

zdeněk hřib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1175/84/11758460_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_b279aa127cf34cb56abc24ceb99452ea.jpg

Podle Medveděva Praze nestačilo, že odstranila pomník sovětského maršála a rozhodla se zajít ještě dál. Medveděva by dále zajímalo, zda tyto osoby vědí, že Hitler a Gruppenführer SS Konrad Henlein jsou do dnešní doby čestnými občany města Lanškroun v Pardubickém kraji. Německý führer si rovněž tento titul ponechal i v polském Štětíně a Vratislavi. Podle Medveděva se několikrát mluvilo o tom, aby byli zbaveni této pocty, ale tamní úřady se odvolávaly na to, že je to „svědectví doby“ a neexistují žádné legislativní páky. „Povšimněte si nechutného pro normálního člověka mazaného myšlení: vzpomínka na sovětského maršála je komunistickou propagandou a musí být zničena a odmítnutí bojovat proti velebení nacistů je „ve jménu historie,“ zdůraznil Medveděv. Podle Medveděva si evropští pokrytci nechtějí vyřizovat účty s démony nacistické minulosti. Dále se proto ptá, zda vůbec západní Evropa, která teď diktuje, jak mají tančit východoevropští pygmejové, prošla po roce 1945 skutečnou denacifikací. A zda vůbec byly tyto osoby patřičně potrestány. Dodává, že poválečné životopisy funkcionářů NSDAP a velitelů Wehrmachtu jsou pochybné. Například Sturmbannführer SS, autor raket V-2 Wernher von Braur vedl americký raketový program. A takových případů je více. Náčelník operačního oddělení generálního štábu pozemních sil Wehrmachtu generál Heusinger v roce 1963 šéfoval vojenskému výboru NATO. Medveděv nezapomněl ani na blahopřání amerického ministra zahraničí Blinkena, který nezmínil klíčovou roli SSSR ve vítězství nad fašismem. V této souvislosti Medveděv připomněl výrok maršála G. K. Žukova: „Ve jménu památky 27 milionů našich občanů, kteří položili své životy, aby zničili hnědý mor,“ dodal na závěr.Připomeňme, že v pátek se objevily informace o tom, že Praha plánuje odebrat čestné občanství sovětskému maršálu Ivanu Koněvovi. Dokument by měl v pondělí k projednání radním předložit primátor Zdeněk Hřib. Důvodem odebrání čestného občanství mají být některé problematické činy Koněva, například bombardování Mladé Boleslavi a také potlačení protestů v Maďarsku v roce 1956.

https://cz.sputniknews.com/20220508/ministryne-kultury-rf-nazvala-desakralizaci-zbourani-pomniku-sovetskym-vojakum-v-evrope-18273814.html

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitrij medveděv, evropa, nacismus, ivan koněv, zdeněk hřib