https://cz.sputniknews.com/20220508/ministryne-kultury-rf-nazvala-desakralizaci-zbourani-pomniku-sovetskym-vojakum-v-evrope-18273814.html

Ministryně kultury RF nazvala „desakralizací“ zbourání pomníků sovětským vojákům v Evropě

Ministryně kultury RF nazvala „desakralizací“ zbourání pomníků sovětským vojákům v Evropě

Ministryně kultury RF Olga Ljubimovová sdělila, jak natáčela jako dokumentaristka film v Osvětimi, a viděla, co se děje v Polsku s částí naší expozice. 08.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-08T20:42+0200

2022-05-08T20:42+0200

2022-05-08T20:42+0200

svět

dějiny

pomník

rusko

sssr

evropa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1178/09/11780989_0:135:2040:1283_1920x0_80_0_0_b6b620eb57aa8634c2b58bd213a41e8f.jpg

„Bylo to hrozně bolestivé, urážlivé, protože si všichni pamatujeme, celý svět si také pamatuje na naši kroniku o tom, kdo osvobozoval tento tábor, kdo byl venku, a kdo uvnitř. Když vidím, jak expozice, jedna po druhé, ruská, sovětská část této výstavy někam mizí, jak se ji snaží zničit… Nezačalo to dnes, začalo to dříve. Nedá se pohlížet na to jinak než s bolestí a stále větším vnitřním pobouřením,“ poznamenala ministryně kultury.Připomněla, že v Evropě jsou země přátelské vůči RF, které jako Srbsko uctívají památku na pomoc Ruska nejen v 20. století.„Když vidíme tyto záběry, je to absolutní bolest. Je to desakralizace sakrálního prostoru, je to to nejstrašnější, co může vůbec být, je to vymazání z paměti, vymazání z dějin, a zapomnění,“ prohlásila ministryně.

https://cz.sputniknews.com/20210120/zborit-konevuv-pomnik-neni-totez-co-vyresit-bytovou-krizi-nazor-13081530.html

https://cz.sputniknews.com/20220418/vandalove-poskodili-pomnik-vojaka-osvoboditele-v-tallinnu-18197667.html

rusko

sssr

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dějiny, pomník, rusko, sssr, evropa