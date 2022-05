https://cz.sputniknews.com/20220508/nato-bombardovala-srbsko-britove-pripomneli-dejiny-a-podporili-putina-18271608.html

„NATO bombardovala Srbsko.“ Britové připomněli dějiny a podpořili Putina

„NATO bombardovala Srbsko.“ Britové připomněli dějiny a podpořili Putina

Čtenáři britských novin The Daily Express jsou pobouřeni chováním NATO a podpořili požadavek Ruska ohledně nerozšíření aliance na východ. 08.05.2022, Sputnik Česká republika

Aktivity NATO způsobily podle mínění Britů smrt velkého množství civilistů, nyní se ale vojenská aliance pokouší hrát roli usmiřovatele.„Kdyby Ukrajina zůstala neutrální zemí a Západ by do ní nepumpoval zbraně, nedošlo by k tomuto konfliktu,“ píše Maxthemagition.„NATO bombardovala Srbsko, aniž by na to měla pravomoci, zabila mnoho civilistů,“ prohlásil Jumbo wannabe.„Rozšíření NATO je vážná agrese, tohle je třeba zastavit,“ míní LIMEY57.Ukrajina se v prosinci 2014 vzdala neurálního statutu a pak zapsala do Ústavy kurs na vstup do EU a NATO. Dnes má status aliančního partnera dodatečných příležitostí, ale trvá na plnoprávném členství.

