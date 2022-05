Šéf Roskosmosu Rogozin sdělil, během kolika minut dokáže Rusko zničit země NATO

„NATO vede proti nám válku. Nevyhlásila ji, ale nic to na tom nemění. Dnes je to jasné všem. Ukrajinské nacionalistické bataliony a ukrajinské ozbrojené síly jsou pro NATO potravou pro děla, jsou to jenom operátoři zaškolení instruktory NATO, kteří jen stisknou páky a tlačítka zbraní NATO,“ dodal Rogozin.