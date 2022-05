https://cz.sputniknews.com/20220509/namestek-ruskeho-ministra-zahranicnich-veci-varoval-pred-reakci-moskvy-na-vstup-finska-do-nato-18276502.html

Náměstek ruského ministra zahraničních věcí varoval před reakcí Moskvy na vstup Finska do NATO

Náměstek ruského ministra zahraničních věcí varoval před reakcí Moskvy na vstup Finska do NATO

Pokud Finsko vstoupí do NATO, Moskva nezůstane stranou, upozornil náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško v rozhovoru pro Sputnik. 09.05.2022, Sputnik Česká republika

„Je jasné, že z hlediska bezpečnosti nemůžeme tomu lhostejně přihlížet. Naše armáda zváží všechna nezbytná opatření k zajištění zákonných zájmů obrany,“ řekl Gruško 9. května.Dodal, že dané rozhodnutí „neposílí bezpečnost ani samotného Finska“, ani NATO.Finská premiérka Sanna Marinová sdělila, že země přijme v nejbližší době rozhodnutí o vstupu do NATO.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová upozornila 4. května na nový status Finska a Švédska, které také plánuje spolu s Finskem vstup do Severoatlantické aliance. Podle jejího názoru se obě země stanou v případě vstupu do paktu prostorem konfrontace NATO s Ruskem. Finské noviny Iltalehti napsaly 2. května s odkazem na vlastní zdroje, že Finsko oznámí své rozhodnutí o vstupu do NATO 12. května.27. dubna napsaly finské noviny Ilta Sanomaat s odkazem na finského ministra zahraničí Pekku Haavistu, že Finsko a Švédsko mohou oznámit vstup do NATO současně. Podle údajů novin to může být oznámeno již 16. května.

