Otec ruského vojáka, který zahynul na Ukrajině, se zúčastnil pochodu Nesmrtelný pluk

Konstantin Romanov, otec Ivana Romanova z Rostova na Donu, který zahynul jako hrdina na Ukrajině, řekl Sputniku, že je velmi hrdý na hrdinský čin svého syna, a... 09.05.2022

2022-05-09T17:56+0200

Otec řekl, že Ivan sloužil v armádě asi dva roky na smlouvu. Po zahájení speciální operace byl poslán do města Popasnaja v LLR, kde se konaly urputné boje s ukrajinskými okupanty. Romanov sdělil, že se Popasnaja nachází na vyvýšenině, a že právě proto „to tam bylo tak těžké“ a dobýt město se podařilo až 8. května.Syna čeká vyznamenání in memoriam, otec uctívá jeho památku po svém. „Jsem na něj hrdý, proto jsem se rozhodl, že půjdu v průvodu s jeho fotografií,“ řekl.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří jsou osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se, podle jeho slov, plánuje „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny,“ předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinskou armádu, a že do 25. března splnily hlavní úkoly první etapy, podstatně oslabily bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označili na ministerstvu obrany osvobození Donbasu. 8. května sdělil čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, že město Popasnaja v LLR bylo zcela osvobozeno od ukrajinských vojsk.

