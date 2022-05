https://cz.sputniknews.com/20220509/reuters-se-dozvedela-o-rozporech-usa-a-iea-ohledne-uvolnovani-ropy-ze-zasob-18277976.html

Reuters se dozvěděla o rozporech USA a IEA ohledně uvolňování ropy ze zásob

Reuters se dozvěděla o rozporech USA a IEA ohledně uvolňování ropy ze zásob

USA, které koncem března vyslovily záměr ohledně uvolnění rekordního množství ropy ze svých rezerv, se neporadily s partnery z Mezinárodní energetické agentury... 09.05.2022, Sputnik Česká republika

Agentura uvádí, že to donutilo ostatní účastníky, „aby se ze všech sil snažily přizpůsobit se situaci“ a uvolnit vlastní zásoby.Agenturní zdroje se domnívají, že jednostranné rozhodnutí USA může zhoršit vztahy Washingtonu s IEA a „nastolit otázku zachování účelnosti existence skupiny“, která koordinuje uvolnění ropy ze strategických rezerv účastnických zemí. Agentura IEA byla založena v roce 1973, sdružuje dnes 31 členských států.Jde o prohlášení prezidenta USA Joea Bidena 31. března. Sdělil tenkrát, že USA uvolní 180 milionů barelů ropy ze strategické ropné rezervy (SPR). Biden sdělil, že země bude posílat na trh ze strategických zásob přibližně 1 milion barelů denně během půl roku.Reuters píše, že je to rekordní objem, který víc než trojnásobně překročí jakékoli předcházející uvolnění SPR.Účastnické státy IEA jsou znepokojeny tím, že Biden používá SPR „s cílem zbrždění bezuzdné domácí inflace z politických důvodů“ místo toho, aby podnikl opatření na ochranu spotřebitelských zemí před eventuálními poruchami dodávek, sdělily zdroje Reuters. Podle jednoho z nich uvedlo IEA toto prohlášení USA do rozpaků. „Všichni členové IEA chápou, že musíme spolupracovat jako jednotný celek,“ řekl druhý zdroj.USA oznámily tento záměr den před schůzkou IEA, na které měli účastníci projednat zkoordinované rozhodnutí o prodeji na trhu ropy ze strategických rezerv. Po schůzce za předsednictví ministryně energetiky USA Jennifer Granholmové IEA sdělila, že rozhodnutí bylo schváleno, avšak neupřesnila konkrétní objemy zásob. Podle údajů Reuters projednávalo v tomto čase vedení IEA podrobnosti dohody s ostatními členy organizace.Po týdnu jednání agentura oznámila, že se státy IEA dohodly na uvolnění více než 60 milionů barelů ropy ze světových zásob, z toho 30 milionů barelů připadlo na USA, druhá polovina na ostatní členské státy. Podle zdroje agentury „nikdo takové zásoby neměl“.Na začátku dubna IEA sdělila, že účastnické státy uvolní další partii ropy z rezerv „v reakci na nestabilitu na trhu“.V IEA sdělili Reuters, že před oznámením uvolnění ze zásob dvou partií ropy měla agentura „těsný styk“ se všemi členskými státy včetně USA, že rozhodnutí bylo přijato podle všech pravidel. Americké ministerstvo energetiky také prohlásilo, že kontaktovalo IEA, ale potvrdilo, že jeho rozhodnutí o uvolnění ropy ze zásob bylo přijato nezávisle na agentuře. Ministerstvo poukázalo na to, že členské státy organizace mají právo na vyčlenění ropy z vlastních strategických zásob „samostatně, bez kolektivních rozhodnutí IEA“.7. dubna noviny The Wall Street Journal informovaly, že IEA plánuje uvolnění 120 milionů barelů ropy, což bude největší uvolnění suroviny za 47 let existence agentury.

