Prezident Ruské federace Vladimir Putin vystoupil s projevem na Rudém náměstí v Moskvě. Prohlásil, že ruští vojáci i teď bojují za bezpečnost vlasti a za svůj...

Ruský prezident během svého projevu také zdůraznil, že obrana vlasti je vždy posvátná.Putin zdůraznil, že Rusko ctí příspěvek všech spojenců, kteří spolu se Sovětským svazem bojovali proti nacistůmPodle slov ruského prezidenta, vojáci účastnící se speciální operace na Ukrajině se účastní přehlídky vítězství na Rudém náměstí.Speciální vojenská operaceRuský prezident Vladimir Putin 24. února letošního roku v projevu k Rusům o zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině zdůraznil, že Rusko nechce opakovat chyby sovětského vedení v letech 1940-1941, které se snažilo zabránit vojenskému konfliktu přemlouváním:„Nehledě na to jsme přece jenom podnikli v prosinci 2021 další pokus o dosažení s USA a jejich spojenci dohody o principech zajištění bezpečnosti v Evropě a o nerozšíření NATO. Bylo to však marné. Postoj USA se nemění. Nepovažují za nutné dohodnout se s Ruskem v této pro nás klíčové otázce, sledují vlastní cíle a opovrhují našimi zájmy.V této situaci vzniká u nás samozřejmě otázka, co dělat dál, co očekávat? Dobře z dějin známe, jak se v roce 1940 a na začátku roku 1941 minulého století snažil Sovětský svaz všemožně odvrátit, anebo aspoň odložit rozpoutání války. Až do poslední chvíle se snažil neprovokovat potenciálního agresora, neztělesnil nebo odložil nejnutnější aktivity na přípravu odrážení nevyhnutelného útoku. Kroky, které byly nakonec podniknuty, byly již katastrofálně opožděné.Země nebyla v důsledku toho připravena na silné odrážení invaze nacistického Německa, které bez vyhlášení války zaútočilo na naši vlast 22. června 1941. Nepřítele se podařilo zastavit a pak i zničit, ale za obrovskou cenu. Pokus o usmíření agresora na prahu Velké vlastenecké války byl chybou, která náš národ přišla draze. Hned v prvních měsících války jsme ztratili obrovská, strategicky důležitá území a miliony lidí. Po druhé tuto chybu neuděláme, nemáme na to právo.“

