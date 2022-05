https://cz.sputniknews.com/20220509/vyrobce-javelinu-oznamil-plany-na-zdvojnasobeni-vyroby-18276381.html

Výrobce Javelinu oznámil plány na zdvojnásobení výroby

Výrobce Javelinu oznámil plány na zdvojnásobení výroby

Jeden z výrobců mobilních protitankových raketových systémů Javelin, společnost Lockheed Martin prohlásila, že plánuje zdvojnásobení výroby této zbraně... 09.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-09T15:59+0200

2022-05-09T15:59+0200

2022-05-09T15:59+0200

svět

javelin

zbraně

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/644/67/6446746_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_7c28c259f370e0421a863ba093add443.jpg

Kapacity podniků na výrobu Javelinu činí dnes 2,1 tisíce kusů ročně. Lockheed Martin (vyrábí systémy spolu s Raytheon) hodlá zvýšit výrobu na 4 tisíce kusů ročně.Tyklet řekl, že to může potrvat několik měsíců až dva roky, avšak společnost již nakupuje potřebné nástroje, investuje do rozšíření výroby a pracuje s dodavateli.Šéf Lockheed Martin sdělil, že se společnost neobává, že konflikt na Ukrajině, které USA teď dodávají Javeliny, skončí a vyrobené zbraně nebudou potřebné. Tyklet zdůraznil, že po moderních zbraních jako Javelin nebo Stinger (mobilní protivzdušný systém) zůstane poptávka i po ukončení aktivních vojenských akcí na Ukrajině, a to ze strany USA a jejich spojenců včetně zemí asijsko-tichomořského regionu. Připomněl, že na světě existují také jiné konflikty, například za účasti Íránu nebo KLDR, které budou stěží urovnány v dohledné budoucnosti.Člen sněmovny reprezentantů amerického kongresu Mike Gallaher sdělil minulý týden v rozhovoru pro Fox News, že v zemi docházejí zásoby Javelinů kvůli dodávkám Ukrajině. Podle kongresmana vydal Washington celou sedmiletou zásobu těchto systémů, ačkoliv tyto zbraně bude potřebovat také Tchaj-wan k obraně před „agresí čínské Komunistické strany.“ „Budou potřebovat některé podobné zbraně, jenže prostě nemáme zásoby, abychom nahradili to, co jsme poslali Ukrajině,“ vysvětlil Gallaher.Agentura Reuters napsala koncem dubna s odkazem na vlastní zdroje, že se zbrojařské společnosti USA obávají, že jim zůstane neprodaná produkce v případě zvýšení výroby kvůli růstu poptávky v souvislosti s ukrajinskou krizí.Greg Hayes, šéf společnosti Raytheon, která vyrábí také Stinger, tvrdil, že k výrobě protivzdušných raketových systémů existuje „velmi omezený“ seznam materiálů. Zvýšit výrobu dokáže Raytheon již v roce 2022, ale ke značnému zvýšení produkce dojde až v roce 2023 a 2024, vysvětlil Hayes.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

javelin, zbraně, usa