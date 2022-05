30. dubna Ukrajina doručila Evropské unii vyplněnou druhou část ankety na status kandidáta na vstup do Evropské unie a počítá s tím, že dostane odpověď v červnu. Francouzský prezident Emmanuel Macron ale vyslovil předpoklad, že se proces zapojování Ukrajiny do EU může protáhnout na dlouhá léta.Ukrajinský ministr podotkl, že pro Kyjev je tím nejdůležitějším získat v červnu status kandidáta, a pak už bude možné „řešit všechny ostatní otázky – jak, kdy, atd.“5. května navrhl ukrajinský prezident Zelenskyj EU, aby převzala patronát nad regiony země pro jejich obnovu. Podotkl, že to bude prý historickým příkladem součinnosti a partnerství mezi zeměmi.

„Evropa se snaží oklamat“ Ukrajinu, neposkytne-li jí status kandidátské země EU, a Kyjev si to nenechá líbit. Prohlásil to 10. května ministr zahraničí... 10.05.2022, Sputnik Česká republika

Kyjev obvinil Evropu z pokusu o podvod a z protahování procesu přijetí do EU

© Sputnik / Maks Levin Přejít do fotobanky Illustrační foto © Sputnik / Maks Levin / Přejít do fotobanky

„Evropa se snaží oklamat“ Ukrajinu, neposkytne-li jí status kandidátské země EU, a Kyjev si to nenechá líbit. Prohlásil to 10. května ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba v rozhovoru pro noviny The Financial Times.