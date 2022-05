Reuters informovala o přípravě v SRN plánu pro případ odpojení plynu Ruskem

https://cz.sputniknews.com/20220510/reuters-informovala-o-priprave-v-srn-planu-pro-pripad-odpojeni-plynu-ruskem-18279466.html

Jako jedno z možných opatření se uvádí normování spotřeby plynu, přičemž jako první budou muset omezit spotřebu plynu domácnosti, a nikoli průmysl, oznamuje agentura. Podle její informace to bude znamenat změnu nynější politiky, podle níž se omezení dotýkají především průmyslových podniků.Zdroje Reuters rovněž oznamují, že Berlín podpoří vyčlenění dodatečných půjček a záruk společnostem v energetickém sektoru, aby je podpořil v podmínkách růstu cen. Kromě toho může vláda vzít pod svou ochranu kriticky významné společnosti, jako jsou například rafinérie ropy.Německo přistupuje ke hranici sankcí, které by mohlo zavést, aniž by přitom svrhlo vlastní ekonomiku do spirálovitého pádu, tvrdí agenturní zdroje. Podle jejich slov se dokonce i ti členové vládnoucí koalice, kteří podporují sankční tlak na Rusko, obávají zavádět zákaz dodávek plynu.Podle informace od jednoho zdroje šéfové největších společností průmyslového sektoru SRN prosili vládu, aby neodmítala plyn z Ruska. Další zdroj uvedl, že byznysmani ujistili vedení země, že samostatně omezí styky s Ruskem, ale prosili, „aby to nemuseli udělat ihned“.Koncem března zavedlo Německo první ze tří stupňů varování o mimořádné situaci v zásobování plynem. Předpokládá maximální snížení spotřeby plynu a monitorování situace na plynovém trhu.První stupeň režimu varování o mimořádné situaci se zavádí v případě, že existují příznaky budoucího zhoršení situace se zásobováním plynem. Když se realizují, zavádí se druhý stupeň. Třetí stupeň se zavádí při značném porušení zásobování plynem. V tomto případě podniká vláda opatření pro zásobování plynem domácností, nemocnic, záchranných služeb a policie.

