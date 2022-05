https://cz.sputniknews.com/20220510/trump-je-pobouren-udelenim-pulitzerovy-ceny-mediim-ktera-zverejnuji-fejky-18279336.html

Trump je pobouřen udělením Pulitzerovy ceny médiím, která „zveřejňují fejky“

Trump je pobouřen udělením Pulitzerovy ceny médiím, která „zveřejňují fejky“

Pulitzerova cena by se neměla udělovat za nehodnověrné zprávy, které zveřejňují masmédia. Napsal o tom bývalý prezident USA Donald Trump. 10.05.2022, Sputnik Česká republika

Je pobouřen tím, že novináře začali odměňovat za vymýšlené zprávy, mj. i o něm. Jde mj. o jeho údajné styky s představiteli ruské vlády.Po prezidentských volbách roku 2016 vyšetřovaly americké úřady údajné styky Trumpova štábu s Ruskem, díky nimž podle někdejší verze speciálních služeb ve volbách zvítězil. V RF tehdy zamítli veškerá obvinění ze zasahování do amerických voleb. V USA byla verze se „spiknutím“ dezavuována, a nyní se vyšetřuje, odkud vlastně začala celá dezinformační kampaň v masmédiích proti bývalému prezidentovi.Včera se konalo v USA odevzdání prestižní ceny pro tvůrce. Pulitzerovu cenu roku 2022 v kategorii Služba společnosti dostaly noviny The Washington Post za informování o útoku na Kapitol 6. ledna 2021. V dalších třech nominacích dostali ceny novináři The New York Times, mj. v kategorii mezinárodního zpravodajství za informování o problému leteckých útoků USA na Blízkém východě. Cenu v kategorii Zprávy dostala redakce novin The Miami Herald za reportáže věnované zřícení obytného domu v městečku Surfside.Každoroční Pulitzerova cena se uděluje v USA za úspěchy v literatuře, žurnalistice, hudbě a divadelním umění.Včera bylo oznámeno, že zvláštní novinářská odměna Pulitzerovy ceny byla 9. května udělena ukrajinským novinářům za informování o událostech na Ukrajině po zahájení speciální operace RF na ochranu Donbasu.V červnu minulého roku bylo oznámeno, že zvláštní novinářskou odměnu Pulitzerovy ceny dostala 18letá Darnella Frazierová, která natočila vraždu Afroameričana George Floyda v rukou policisty. Dívka přitom dostala také cenu za statečnost.

