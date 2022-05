https://cz.sputniknews.com/20220511/bulharsky-expert-je-hloupe-rikat-ze-americky-lng-je-levnejsi-nez-plyn-od-gazpromu--18283228.html

Bulharský expert: Je hloupé říkat, že americký LNG je levnější než plyn od Gazpromu

Bulharský expert: Je hloupé říkat, že americký LNG je levnější než plyn od Gazpromu

Plyn v USA mohou prodávat soukromé společnosti, to nemůže udělat viceprezidentka Kamala Harrisová. Tak bývalý náměstek ministra energetiky Javor Kujumdžijev... 11.05.2022, Sputnik Česká republika

Měly by začít v červnu a cena takového plynu bude nižší než cena plynu od Gazpromu, uvádí se ve zprávě.Tvrzení, že by takové dodávky mohly vyjít Bulharsko levněji, expert označil za „hloupá“. Zdůraznil, že přeprava potrubního plynu stojí méně a v případě LNG musí kupující zaplatit za zkapalnění, přepravu a regazifikaci („znovuzplynění“). Kromě toho řecký terminál Revitussa, přes který bude LNG dodáván, má omezenou kapacitu.Bulharský zpravodajský web Epicenter zároveň zpochybnil důvěryhodnost prohlášení kabinetu ministrů ohledně uzavřených dohod o plynu a naznačil, že se premiér snaží uvést veřejnost v omyl. Redakce upozornila na skutečnost, že v tiskové zprávě Bílého domu se o takových dodávkách nic neuvádí. Zveřejněné prohlášení uvádí, že Harrisová poděkovala Petkovovi za bulharskou podporu Ukrajině a znovu potvrdila solidaritu USA s ruskými „nedávnými pokusy využít energii jako zbraň“. Strany se také dohodly, že by měla pokračovat diverzifikace dodávek energie pro Evropu s cílem zbavit se závislosti na ruské energetice.

