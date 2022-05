https://cz.sputniknews.com/20220511/finsko-a-svedsko-podaji-prihlasky-do-nato-pristi-tyden-18281352.html

Finsko a Švédsko podají přihlášky do NATO příští týden

Finsko a Švédsko podají přihlášky do NATO příští týden

Finsko a Švédsko mohou podat přihlášky do NATO současně na začátku příštího týdne. Oznámil to 11. května s odvoláním na vlastní zdroje list Helsingin Sanomat. 11.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-11T14:51+0200

2022-05-11T14:51+0200

2022-05-11T14:51+0200

svět

nato

finsko

švédsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/17482811_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_9489ffd355d9048bdfd7ac033b963e63.jpg

„Finsko a Švédsko plánují podat přihlášky do NATO současně na začátku příštího týdne. Bylo by ideální, kdyby mohly být přihlášky zaslány na hlavní sídlo NATO současně,“ napsal list.Ministr obrany Švédska Peter Hultqvist včera prohlásil, že vstup do NATO současně s Finskem upevní obranu celé severní Evropy a mj. i Švédska. Poukázal na švédský ostrov Gotland, který je podle názoru vojenského ministerstva zranitelným bodem obrany země.Dříve 9. května náměstek ministra zahraničí RF Alexandr Gruško prohlásil, že eventuální vstup Finska do Severoatlantické aliance neupevní bezpečnost ani samotného Finska, ani NATO. Podotkl, že „z hlediska bezpečnosti nezůstaneme bez účasti“.Předtím 6. května ministerská předsedkyně Finska Sanna Marinová oznámila, že země přijme rozhodnutí o vstupu do NATO v nejbližší době.4. května oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Marie Zacharovová poukázala na nový status Finska a Švédska. Podle jejího názoru v případě zapojení do vojenského bloku se stanou tyto země prostorem pro konfrontaci NATO s Ruskem.2. května finské noviny Iltalehti s odvoláním na zdroje oznámily, že Finsko vyhlásí své rozhodnutí o vstupu do NATO 12. května.27. dubna finské noviny Ilta Sanomat s odvoláním na finského ministra zahraničí Pekku Haavista oznámily, že Finsko a Švédsko mohou oznámit svůj vstup do NATO současně. Podle informací novin to může být oznámeno 16. května.Diskuse ve Finsku a Švédsku o vstupu těchto zemí do NATO se aktivizovaly na pozadí speciální operace Ruska na ochranu DLR a LLR. Operaci předcházelo vyostření situace v regionu, žádost vedení republik Donbasu o pomoc a následující uznání Ruskem nezávislosti DLR a LLR.Ukrajinské úřady provádějí vojenskou operaci proti obyvatelům Donbasu, kteří odmítli uznat výsledky státního převratu na Ukrajině, od roku 2014.

finsko

švédsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, finsko, švédsko