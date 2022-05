https://cz.sputniknews.com/20220511/nemecka-vng-bude-prevadet-eura-gazprombanku-pro-zaplaceni-plynu-18279608.html

Německá VNG bude převádět eura Gazprombanku pro zaplacení plynu

Německá VNG bude převádět eura Gazprombanku pro zaplacení plynu

Německá plynová společnost VNG bude v budoucnu převádět platby v eurech Gazprombanku pro zaplacení dodávek plynu a očekává, že žádné problémy s konvertováním... 11.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-11T08:33+0200

2022-05-11T08:33+0200

2022-05-11T08:33+0200

svět

plyn

gazprom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/850/54/8505403_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_5ce01fa007dd39470206310ad5f824d1.jpg

„Zaplatíme částku účtu, která bude stejně jako dříve nominována v eurech, na konta v Gazprombanku v souladu s naplánovanou procedurou za účelem zaručit ze své strany včasné zaplacení dodavateli. Myslíme si, že převedení na rubly nebude žádný problém. Alespoň otevření konta proběhlo bez problémů,“ uvádí agentura prohlášení společnosti. Dodává se, že německá VNG neokomentovala otázku, jestli otevřela v ruské bance dvě konta – v rublech a v eurech.Podle jejích slov podniká společnost veškerá nezbytná opatření v souladu se sankčním zákonodárstvím, aby zajistila dodávky plynu do Německa a hospodářskou stabilitu země.Prezident Ruska Vladimir Putin oznámil 23. března převedení dodávek plynu do členských zemí Evropské unie a jiných států, které zavedly proti Rusku omezovací opatření, na rubly. Podepsal později patřičný výnos a oznámil, že nebudou-li nikoli přátelské země platit od 1. dubna rubly, bude to Rusko považovat za neplnění závazků vyplývajících z plynových dohod. Podle nového schématu bude Gazprombank otevírat zvláštní devizová a rublová konta pro vyrovnání se zahraničními klienty. Zákazník bude moci převádět na první konto prostředky v měně, která byla uvedena ve smlouvě o dodávkách plynu, banka je bude prodávat na Moskevské burze a pak převádět rubly na konto zákazníka, a už z tohoto konta platit dodavateli plynu – Gazpromu.Kvůli odmítnutí Bulharska a Polska přejít na toto schéma zastavil Gazprom 27. dubna dodávky plynu do těchto zemí. Téhož dne agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje oznámila, že 10 evropských kupujících ruský plyn otevřelo konta v Gazprombanku a čtyři z nich už zaplatili za plyn rubly. Agentura také uvedla, že k dalším odpojením evropských spotřebitelů může dojít pravděpodobně ve druhé polovině května, kdy mají být prováděny další platby.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, gazprom