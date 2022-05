https://cz.sputniknews.com/20220511/ozbrojene-sily-ukrajiny-uskutecnily-provokaci-s-cilem-obvinit-rusko-z-pouziti-chemickych-zbrani--18283503.html

Ozbrojené síly Ukrajiny uskutečnily provokaci s cílem obvinit Rusko z použití chemických zbraní

SBU ve spolupráci s nacionalisty vyhodila do povětří cisternu s hnojivy v Charkovské oblasti, aby mohla obvinit ruské ozbrojené síly z použití chemických... 11.05.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes, přibližně ve 14:00, u obce Dolgeňkoje v Charkovské oblasti, za účelem obvinění ruské armády z použití chemických zbraní, Bezpečnostní služba Ukrajiny a nacionalisté vyhodili do vzduchu cisternu s hnojivy, pravděpodobně dusičnanem amonným, což vedlo ke vzniku oblaku oranžového kouře, který se po chvíli rozptýlil,“ řekl Mizincev.Upřesnil, že v důsledku této provokace nedošlo mezi vojáky ani místním obyvatelstvem k žádnému zranění.Generál dodal, že ruská strana opakovaně varovala před takovými provokacemi ze strany nacionalistů, jejichž hlavním účelem bylo vymámit ze Západu další vojenskou pomoc pro kyjevský režim.Mizincev také řekl, že ukrajinští militanti plánují vyhodit do povětří zaminovaný Kajdakský most u výjezdu z města Dněpr ve chvíli, kdy se přiblíží ozbrojené síly Ruska a DLR, aby je pak obvinili z toho, že útočí na jakoukoliv infrastrukturu.Znovu zdůraznil, že v průběhu speciální vojenské operace ruské ozbrojené síly neútočí na civilní infrastrukturu a chovají se k civilnímu obyvatelstvu velmi humánně.Mizincev také řekl, že militanti ukrajinské územní obrany požadují od každého civilisty 200 dolarů za průjezd přes Kajdakský most ve městě Dněpr směrem do DLR nebo Charkovské oblasti.

