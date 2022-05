https://cz.sputniknews.com/20220512/expert-predpoklada-ze-bulharsko-bude-muset-poskytnout-usa-geopolitickou-sluzbu-za-levny-lng-18286445.html

Expert předpokládá, že Bulharsko bude muset poskytnout USA geopolitickou službu za levný LNG

Americká vláda neprodukuje plyn a nemůže uzavírat smlouvy na odpovídající dodávky, to dělají soukromé korporace, řekl poslanec Bulharské socialistické strany... 12.05.2022, Sputnik Česká republika

Takto komentoval výroky premiéra Kirila Petkova o červnových dohodách týkajících se dodávek amerického LNG. Cena takových dodávek, jak poznamenal premiér, bude nižší než cena dodávek od Gazpromu.Žádná vláda podle názoru exministra nemůže ovlivnit tyto společnosti, aby prodávaly plyn levněji než do jiných zemí, jako je Čína nebo Indie. Pokud bude pro Bulharsko stanovena lepší cena, americká vláda bude muset cenový rozdíl nějak kompenzovat, domnívá se Gečev.Předpokládá, že v případě dohod o LNG na červen by to mohla být určitá služba, kterou by Bulharsko muselo vykonat. Bulharsko by podle exministra mělo být otevřené skutečné diverzifikaci dodávek plynu, ale nemělo by to přerůst ve vytvoření nového monopolu.Exministr také kategoricky nesouhlasí s myšlenkou, že by zkapalněný plyn mohl být levnější než potrubní. Existuje mnoho faktorů, vysvětlil Gečev: jde o proces zkapalňování, udržování požadované nízké teploty během přepravy, náklady na samotný tanker a náklady na přepravu a použití terminálů LNG.„Je absurdní se vůbec zabývat myšlenkou, že zkapalněný plyn může mít nižší tržní hodnotu,“ prohlásil bývalý ministr.

