„Jsem šokován tím, že financujeme nacisty.“ Bývalý francouzský voják prozradil, co viděl na Ukrajině

„Když jsem se vrátil z Ukrajiny do Francie, byl jsem v šoku. Televizní stanice zvou jako experty lidi, které nebyli na Ukrajině a nemají žádnou představu o tom, co se tam děje. Dovolují si však diskutovat o těchto událostech. To, co slyším z televizních obrazovek a to, co jsem viděl vlastními očima, jsou naprosto odlišné věci,” sdělil své dojmy Bocquet.