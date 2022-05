https://cz.sputniknews.com/20220512/lavrov-rusko-nechce-valku-v-evrope-je-to-zapad-ktery-prohlasuje-ze-je-nutne-porazit-rusko-18282308.html

Lavrov: Rusko nechce válku v Evropě, je to Západ, který prohlašuje, že je nutné porazit Rusko

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poukázal na to, že Moskva nechce vidět válku v Evropě, ale jsou to právě západní země, které neustále říkají, že Ruská... 12.05.2022, Sputnik Česká republika

„Pokud máte obavy z perspektivy války v Evropě, tak my to vůbec nechceme, ale upozorňuji vás na skutečnost, že je to Západ, kdo neustále trvá na tom, že Rusko musí být v této situaci poraženo. Udělejte si vlastní závěry,“ řekl.Kromě toho podle jeho slov dokončení ruské speciální operace na ochranu obyvatel Donbasu zastaví pokusy Západu podkopávat mezinárodní právo.Ještě předtím, 5. dubna, zástupce náčelníka generálního štábu běloruských ozbrojených sil Ruslan Kosygin řekl, že Západ se ve skutečnosti připravuje na vedení vojenských operací východním směrem. Síly NATO jsou podle něj již v blízkosti hranic Ruské federace a Běloruska. Zdůraznil, že aliance zdvojnásobila své síly ve východní Evropě. 30. dubna také běloruské ministerstvo obrany uvedlo, že Severoatlantická aliance považuje východoevropský region za nejpravděpodobnější „scénu pro své vojenské operace“.Ruský prezident Vladimir Putin oznámil 24. února zahájení speciální operace na ochranu Donbasu. Předcházelo tomu vyhrocení situace v regionu, po němž se vedení Doněcké a Luhanské lidové republiky obrátilo na Moskvu se žádostí o pomoc a následně Rusko uznalo nezávislost republik Donbasu.

2022

