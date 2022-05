https://cz.sputniknews.com/20220512/tranzit-plynu-pres-ukrajinu-muze-klesnout-o-vice-nez-25-procent-18284252.html

Tranzit plynu přes Ukrajinu může klesnout o více než 25 procent

Tranzit ruského plynu přes Ukrajinu může 12. května klesnout o více než čtvrtinu, vyplývá z údajů Operátora GTS Ukrajiny (OGTSU). 12.05.2022, Sputnik Česká republika

Žádost o čerpání přes měřicí stanici plynu Sudža se tak snížila o 27,5 procenta, neboli o 20 milionů metrů krychlových, na 53,2 milionů metrů krychlových oproti 73,4 milionům o den dříve. Nominace na čerpání plynu přes stanici Sochranovka je nulová, 10. května to bylo 24 milionů metrů krychlových.Od 11. května OGTSU zastavilo průtok paliva přes Sochranovku, což naznačuje, že stanice se nachází na území kontrolovaném ruskými silami. Společnost považuje tuto situaci za „vyšší moc“. V důsledku toho zůstává pouze jeden funkční vstup pro tranzitní plyn z Ruska do Evropy – Sudža. Jak Gazprom poznamenal, je technicky nemožné převést tam všechny objemy, společnost plní všechny závazky vůči evropským spotřebitelům a tranzitní služby jsou plně hrazeny.Kromě toho se poptávka po čerpání na Slovensko přes užhorodský koridor, v uzlovém bodě Užhorod – Velké Kapušany, snížila asi o 20 milionů metrů krychlových.Pokud jde o plynovod Jamal-Evropa - přes Bělorusko a Polsko do Německa - plynovod nyní funguje ve fyzickém reverzním režimu, to znamená, že plyn proudí z Německa do Polska, nikoliv naopak. Od 12. května zde Gazprom nerezervoval tranzitní kapacity.Nyní je hlavní cestou pro dodávky ruského plynu do Evropy Nord Stream. Čerpání přes něj se podle údajů provozovatele plynovodu Nord Stream AG drží na úrovni asi 170 milionů metrů krychlových za den.

