Ukrajina ponechala pouze jeden vstup pro tranzit ruského plynu do Evropy

Ukrajina pouští ruský tranzitní plyn pouze jedním vchodem, řekl mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov v pořadu televizního kanálu Rossija 24. 12.05.2022, Sputnik Česká republika

„Ukrajina ponechala pouze jeden vstup pro tranzit do Evropy, což výrazně snižuje spolehlivost jejího zásobování plynem,“ řekl.Objem plynu dodávaného do Německa přes Ukrajinu se přitom oproti včerejšku snížil o 25 procent.Včera Operátor GTS Ukrajiny oznámil, že od 11. května 07:00 bude z důvodu vyšší moci zastaven tranzit přes GIS Sochranovka a kompresorovou stanici Novopskov, které přešly pod ruskou kontrolu. Na stanici Novopskov připadal přibližně třetinový podíl paliva dodávaného z Ruska do Evropy – až 32,6 milionu metrů krychlových denně.Ukrajinská strana navrhla převést tyto objemy na GIS Sudža.V ruské společnosti prohlásili, že nevidí žádný důvod k zastavení dodávek přes Sochranovku. Dodali, že Sochranovka i Novopskov nadále fungují. Zároveň neexistují žádné technologické možnosti pro převedení tranzitu na Sudžu.Gazprom zdůraznil, že zcela plní všechny smluvní závazky vůči evropským spotřebitelům a zaplatil za používání ukrajinské GTS.Po zahájení speciální vojenské operace zaměřené na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny zesílily západní země sankční tlak na Moskvu. Omezující opatření zasáhla především bankovní sektor a nabídku high-tech produktů. Mnoho značek oznámilo odchod z Ruska.Kreml tato opatření označil za ekonomickou válku, ale zdůraznil, že jsou na takový vývoj událostí připraveni. Ruská centrální banka přijímá opatření ke stabilizaci situace na devizovém trhu; platby za dodávky plynu do nikoli přátelských zemí byly převedeny na rubly. Vláda navíc připravila plán proti restriktivním opatřením, který zahrnuje asi stovku iniciativ. Výše jeho financování bude asi bilion rublů.Sankční tlak na Moskvu již v USA i Evropě vyvolal ekonomické problémy v důsledku podstatného zvýšení cen pohonných hmot a potravin. Ukrajinská strana přitom nezastavila tranzit plynu a Rusko pokračovalo v dodávkách v souladu se všemi uzavřenými smlouvami.

