https://cz.sputniknews.com/20220512/velvyslanec-rf-v-praze-v-otazkach-energetiky-v-cesku-zvitezi-logika-zivota-18281835.html

Velvyslanec RF v Praze: V otázkách energetiky v Česku zvítězí logika života

Velvyslanec RF v Praze: V otázkách energetiky v Česku zvítězí logika života

Pragmatismus v otázkách energetiky v Česku zvítězí. Jistotu v tom vyjádřil velvyslanec Ruska v Praze Alexandr Zmejevskij. 12.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-12T07:17+0200

2022-05-12T07:17+0200

2022-05-12T07:17+0200

česko

rusko

česká republika

poslanec

alexandr změjevskij

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/698/51/6985190_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_24555178ec640910f2111422436eeb62.jpg

„Pro byznys je pragmatismus velmi důležitý, a byznys ovlivňuje také politiku, budeme z toho vycházet. Jsou přece reálné věci, reálné hospodářství, lidé musí žít, vytápět domy a zabezpečovat energií podniky, v nichž pracují tisíce lidí. Tedy samotná logika života bude diktovat pozice a v mnohém ovlivňovat politiky. A mnoha prohlášení je třeba brát dost kriticky, život si vyžádá své. Ozbrojíme se trpělivostí a podíváme se, jak to bude, a to nejen v Česku,“ řekl diplomat ve vysílání televizní stanice Rusko 24.Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela v květnu novinářům uvedl, že Česko nehodlá platit za ruský plyn rubly a je také ochotné za určitých podmínek vzdát se nákupu ropy z RF do konce roku 2022.Západní země zavedly sankce proti RF kvůli Ukrajině. Řada společností oznámila odchod z ruského trhu a zastavení svých podniků v zemi. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotkl, že společnosti, které odmítají pracovat s Ruskem, to učinily pod obrovským tlakem, Rusko ale vyřeší všechny hospodářské problémy, které mu vytváří Západ.Prezident RF Vladimir Putin nejednou prohlásil, že politika zadržování a oslabování Ruska je dlouhodobou strategií Západu a že sankce vážně poškodily celou světovou ekonomiku. Podle jeho slov je hlavním cílem Západu zhoršit život milionů lidí. Dodal, že USA a EU vyhlásily fakticky default podle závazků před Ruskem tím, že zablokovaly jeho valutové rezervy. Prezident prohlásil, že nynější události dělají tečku za globálním dominováním Západu jak v politice, tak i v ekonomice.

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, česká republika, poslanec, alexandr změjevskij