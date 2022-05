https://cz.sputniknews.com/20220513/cesi-plati-do-statni-kasy-odvody-na-rozdil-od-ua-uz-radsi-mlcte-valkovi-to-natreli-kvuli-cislum-18290407.html

„Češi platí do státní kasy odvody, na rozdíl od UA. Už radši mlčte.“ Válkovi to natřeli kvůli číslům

Ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek prohlásil, že ukrajinští pacienti zdravotnictví nezatěžují. Rovněž podotkl, že pojišťovnu stojí méně než Češi. Češi... 13.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-13T19:46+0200

2022-05-13T19:46+0200

2022-05-13T19:46+0200

česko

vlastimil válek

zdravotnictví

uprchlíci

ukrajinci

Vlastimil Válek na sociální sítí napsal, že z Ukrajiny utíkají převážně matky s dětmi, přitom dětí je více než třetina z celého počtu uprchlíků.Zároveň ministr podotkl, že šíření nemocí, jimiž strašili obyvatelstvo, se nakonec nepotvrdilo.„Obavy z šíření nemocí se nepotvrdily a znovu opakuji: dostupnost zdravotní péče se s příchodem uprchlíků nezhorší!“ prohlásil.Češi Válková tvrzení vyvrátili, podotýkali, že na rozdíl od Ukrajinců platí státu zdravotní a sociální pojištění.„Češi platí do státní kasy odvody, na rozdíl od UA. Už radši mlčte, pane Válku, co slovo to perla,” zdůrazňuje Líba Kulíková.„Co to melete za nesmysly?! Já si na rozdíl od nich platím zdravotní a sociální,” rozčiluje se Lenka Hrabovská.Další sledující pochybují o důvěryhodnosti Válkem sdělovaných informací.„Řekl odborník na slovo vzatý. Nelži už!” rozčiluje se Jana Giovanna Augustová.„Dnes je to vtip za vtipem, není 1. dubna?“ zajímá se Edita Parizkova.

