EU se hodlá stát přívěskem NATO, prohlásil Lavrov

Evropská unie se změnila v agresivního hráče, a na tomto pozadí vyvolává pochyby „nevinnost" přání Kyjeva vstoupit do EU, prohlásil ministr zahraničních věcí... 13.05.2022

„Ukrajinští kolegové veřejně prohlašují, že jsou ochotni získat blokový status, nejaderný status, a přesto, že prezident Zelenskyj v lednu na mnichovské konferenci prohlásil, že by bylo chybou odmítnout jaderné zbraně, jsou nyní ochotni vyhlásit neutrální mimoblokový status, dostanou-li záruky za hranicemi NATO a za hranicemi jiných nepolitických bloků. Přitom se ale všemožně snaží zdůraznit svou snahu stát se členy Evropské unie,“ řekl podle výsledků zasedání Rady ministrů zahraničí SNS.Lavrov podotkl, že „nevinnost tohoto přání Kyjeva vyvolává vážné pochyby… vzhledem k tomu, že se EU z konstruktivní ekonomické platformy… změnila v agresivního, bojovného hráče“.Pozice západních zemí, které žádají, aby se jiné státy připojily k sankcím proti Rusku, je opovážlivá a nezpůsobná, prohlásil ministr zahraničí RF Sergej Lavrov.„Sankce mají samozřejmě tyto styky přerušit, a Západ se tím netají. Kdy se Američané scházejí se středoasijskými zeměmi na různých úrovních, říkají jim rovnou, aby nesměly pokračovat ve spolupráci s Ruskem, Rusko je prý již zničená země, takže počítejte s námi. Byl to fakticky citát. To samé říkají o Číně, protože, jak tvrdí, Čína si netroufne porušit západní sankce. Je to obzvláště sebejistý, opovážlivý a nezpůsobný postoj. Takto bych označil jednání našich západních kolegů,“ řekl Lavrov podle výsledků zasedání Rady ministrů zahraničí SNS.

