https://cz.sputniknews.com/20220513/fbi-se-pokusila-naverbovat-ruske-novinare-18288564.html

FBI se pokusila naverbovat ruské novináře

FBI se pokusila naverbovat ruské novináře

Americké úřady a tajné služby vyvíjejí tlak na ruské novináře v USA, uvádí se v prohlášení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové. 13.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-13T21:40+0200

2022-05-13T21:40+0200

2022-05-13T21:40+0200

svět

novináři

rt

sputnik

usa

fbi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1198/50/11985015_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_50b60a1654dd593124f4444401d09b9c.jpg

„Dalším příkladem podobného bezprecedentního tlaku jsou dva příchody agentů z Federálního úřadu pro vyšetřování k vedoucímu kanceláře jednoho z ruských médií ve Washingtonu. Cíl je zřejmý – vyvést novináře z rovnováhy a pokusit se je zapojit do kompromitující spolupráce. Nevyšlo to,“ napsala Zacharovová ve zprávě.Zacharovová zdůraznila, že Washington zavádí pořád nová omezení vůči oficiálně akreditovaným ruským novinářům, aby co nejvíce zkomplikoval jejich práci, nebo aby je zastrašil a donutil opustit zemi.Ruské ministerstvo zahraničí požaduje od USA, aby zabezpečily normální pracovní podmínky ruským novinářům a médiím v souladu se zákony svobody slova, o kterých ve Washingtonu rádi často a pokrytecky mluví.Práce ruských novinářů je na Západě pořád těžší. V listopadu 2016 Evropský parlament přijal rezoluci o nutnosti dát odpor ruským médiím. Američtí kongresmani dále obviňují Sputnik a RF ze zásahu do průběhu voleb, ale neuvedli žádné důkazy. V Moskvě tato tvrzení označili za nepodložená.

https://cz.sputniknews.com/20220512/ministerstvo-obrany-rf-neonaciste-provadeji-v-charkovske-oblasti-trestni-razie-18286678.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

novináři, rt, sputnik, usa, fbi